Американец 25 лет держал аллигатора в подвале

В частном доме одного из городов штата Огайо четверть века жил аллигатор. Хозяин держал его без разрешения и лицензии, но рептилия никому не мешала, поскольку о ней никто не знал. Тайна раскрылась лишь после того, как к хозяину приехала скорая помощь. Врачи сообщили о находке полицейским; те обнаружили в подвале емкость, напоминающую ванну. По словам домовладельца, рептилия провела там всю жизнь.
TONIGHT: A rare discovery in Gorveport, Ohio...— Kalea Gunderson (@KaleaGunderson) February 28, 2020
An alligator was spotted penned inside a home yesterday. Madison Township Police & @OhioDeptofAg officers responded & found the 25-year-old alligator in the basement. pic.twitter.com/7zs28HTyfy
Из-за тесноты аллигатор достигал лишь 1,5 метров в длину. Между тем миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis) в среднем вырастает до 3,5 м и имеет массу примерно в 200 кг. За исключением размеров, ветеринары не нашли у животного никаких отклонений или следов жестокого обращения. Владельцу не будут предъявлять обвинений, но рептилию у него изъяли.
По словам представителей полиции населенного пункта Мэдисон, аллигатора уже готов принять специализированный заповедник в Мертл-Бич (Южная Каролина). В теплом климате и на открытом воздухе животное сможет «раскрыть свой потенциал».
Посмотрите на самого крупного аллигатора в мире.