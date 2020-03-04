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Природа

Американец 25 лет держал аллигатора в подвале

Анастасия Баринова
04 марта 2020
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Фото: Madison Township Police
Рептилия не смогла вырасти до размеров, положенных природой.

В частном доме одного из городов штата Огайо четверть века жил аллигатор. Хозяин держал его без разрешения и лицензии, но рептилия никому не мешала, поскольку о ней никто не знал. Тайна раскрылась лишь после того, как к хозяину приехала скорая помощь. Врачи сообщили о находке полицейским; те обнаружили в подвале емкость, напоминающую ванну. По словам домовладельца, рептилия провела там всю жизнь.

Из-за тесноты аллигатор достигал лишь 1,5 метров в длину. Между тем миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis) в среднем вырастает до 3,5 м и имеет массу примерно в 200 кг. За исключением размеров, ветеринары не нашли у животного никаких отклонений или следов жестокого обращения. Владельцу не будут предъявлять обвинений, но рептилию у него изъяли.

По словам представителей полиции населенного пункта Мэдисон, аллигатора уже готов принять специализированный заповедник в Мертл-Бич (Южная Каролина). В теплом климате и на открытом воздухе животное сможет «раскрыть свой потенциал».

Посмотрите на самого крупного аллигатора в мире.