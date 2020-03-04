Американец 25 лет держал аллигатора в подвале

Из-за тесноты аллигатор достигал лишь 1,5 метров в длину. Между тем миссисипский аллигатор (Alligator mississippiensis) в среднем вырастает до 3,5 м и имеет массу примерно в 200 кг. За исключением размеров, ветеринары не нашли у животного никаких отклонений или следов жестокого обращения. Владельцу не будут предъявлять обвинений, но рептилию у него изъяли.

По словам представителей полиции населенного пункта Мэдисон, аллигатора уже готов принять специализированный заповедник в Мертл-Бич (Южная Каролина). В теплом климате и на открытом воздухе животное сможет «раскрыть свой потенциал».