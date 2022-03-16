Американка уже 25 лет спасает белок во Флориде

Для этого Джилл Хорстманн из Флориды создала организацию SquirrellyAF.

Джилл Хорстманн из города Сент-Питерсберг (Флорида) на протяжении 25 лет занимается спасением белок — для этого она создала организацию SquirrellyAF.

Своему первому бельчонку она помогла в 1997 году: когда Джилл нашла зверька на своем затопленном переднем дворе, он не дышал. Тогда она нажала на грудку детеныша, «откачав» воду, и он ожил. Джилл назвала малыша Tree и ухаживала за ним до тех пор, пока он не вырос, а затем отпустила обратно в дикую природу.

Годы спустя американка нашла и выходила еще одного бельчонка – его она назвала Tea Tree. А потом, в 2017 году, на Флориду обрушился ураган «Ирма»: он вызвал наводнения, повалил деревья и привел к перебоям в подаче электроэнергии. Жертвами стихии стали как люди, так и животные. В то время повсюду находили огромное количество белок, нуждающихся в спасении и заботе. И друзья Джилл Хорстманн, помня о ее успехах с Tree и Tea Tree, рекомендовали по всем «беличьим» вопросам обращаться к ней.

В результате с 2017 года Джилл спасла множество белок. Ее организация SquirrellyAF является субподрядчиком программы спасения ранчо «Райт» (Лутц, Флорида). Ранчо помогает всем нуждающимся животным — например, енотам и опоссумам. Но всеми белками, которые попадают на ранчо, занимается Джилл Хорстманн.

Кроме того, она сотрудничает с организацией «Рука помощи птицам»: добровольцы оттуда путешествуют и подбирают животных, которые нуждаются в помощи, а затем отправляют их в лучшие реабилитационные центры. Если кто-то из добровольцев находит белок, то сразу отправляет их в SquirrellyAF.

Маленьких бельчат Джилл Хорстманн и ее помощники выкармливают до тех пор, пока они не начинают есть самостоятельно. Когда зверьки немного подрастают, начинается следующий шаг их реабилитации. Джилл выводит детенышей на улицу, где начинает знакомить с окружающей средой, дает возможность общаться с сородичами, лазить по веткам, делать припасы и вообще заниматься всем тем, что и полагается взрослым белкам. Сама создательница SquirrellyAF сравнивает это с «беличьим колледжем», обучение в котором заканчивается возвращением зверьков в дикую природу.

А вы тоже верили в миф, что белки забывают, где спрятали орехи, и благодаря этому вырастают леса? Кажется, очень зря.