Американский мед до сих пор содержит радиоактивные осадки после ядерных испытаний 1960-х

Группа ученых под руководством Джеймса Касте из Государственного исследовательского университета в Уильямсберге выяснила, что в американском меде все еще можно найти следы радиоактивных осадков от ядерных испытаний в 1950-х и 1960-х годах.
Выявленный радиоактивный изотоп цезий-137 находится ниже уровней, которые считаются опасными, но измеренные количества подчеркивают стойкость радиоактивных загрязнителей окружающей среды даже спустя полвека после завершения международных испытаний ядерных бомб.
Цезий-137 – это побочный продукт ядерного деления, включающего реакцию урана и плутония. Изотоп часто можно найти в следовых количествах в различных пищевых продуктах. Касте выяснил, что некоторые из этих следов намного слабее, чем другие.
Открытие произошло случайно – после того, как он дал своим ученикам задание на весенних каникулах в 2017 году. Чтобы продемонстрировать классу, как радиоактивные загрязнители после ядерных испытаний середины ХХ века все еще сохраняются в окружающей среде сегодня, Касте попросил своих учеников принести продукты местного производства оттуда, где они проводили каникулы.
Как и ожидалось, различные образцы фруктов, орехов и других продуктов показали очень слабые следы цезия-137 при измерении гамма-детектором. Однако когда ученый проанализировал состав меда из фермерского рынка в Северной Каролине, результат привел его в замешательство.
Чтобы выяснить, почему в меде зарегистрирован такой высокий уровень цезия-137, Касте и его команда начали тестирование образцов сырого, чистого и нефильтрованного меда местного производства с рынков и у пчеловодов на востоке США.
Из 122 протестированных образцов меда в 68 были обнаружены следы радиоактивного изотопа – наследия ядерных испытаний в атмосфере, проведенных США, СССР и другими странами в эпоху холодной войны, пишут исследователи.
Большинство взрывов устраивали над Маршалловыми островами в Тихом океане и над Новой Землей, арктическим архипелагом на севере России. Другие испытания проводились в Нью-Мексико и Неваде.
По словам исследователей, совокупный эффект более 500 из этих тестовых взрывов выпустил в атмосферу больше ионизирующего излучения, чем любое другое событие в истории человечества.
Авторы работы отмечают, что невозможно узнать, какие именно из этих взрывов оставили нынешние радиоактивные осадки, которые все еще можно найти в американской пище. Однако можно представить, как изотоп цезия вообще смог распространиться так далеко.
«Многие воздушные взрывы были настолько мощными, что десятки радиоактивных продуктов деления были выброшены в стратосферу и распространились по всему миру примерно в течение года, в основном в результате дождей. Присутствие радиоактивного загрязнения в результате ядерных испытаний повсеместно и обнаруживается на всех континентах и даже в глубоких океанских траншеях», – пишут исследователи.
Однако высокие уровни цезия-137 в меде показывают, что выпадение осадков, похоже, концентрируется неожиданным образом. Авторы работы объяснили и этот феномен. Они обнаружили, что изученный мед поступил из мест в США, где в почве находится низкое содержание калия, который растения поглощают в качестве источника питательных веществ для поддержания ряда метаболических процессов.
Калий и цезий имеют ряд атомных сходств, и когда растения в почве с низким содержанием калия не могут получить достаточный уровень предпочитаемого ими питательного вещества, они вместо этого начинают активнее поглощать цезий.
В результате изотоп попадает в нектар растений, который затем передается пчелам. А пчелы, в свою очередь, увеличивают концентрацию цезия-137, производя мед.
Тем не менее, авторы указывают, что даже эта повышенная концентрация цезия в меде не считается вредной для человека. Однако десятилетия назад те же токсичные осадки были более свежими и потенциально более опасными для здоровья человека.
«То, что мы видим сегодня, – это лишь небольшая доля того излучения, которое можно было зафиксировать в 1960-х и 1970-х годах. И мы не можем сказать наверняка, имеет ли цезий-137 какое-либо отношение к сокращению популяций пчел, наблюдаемому сегодня», – отмечает Касте.
Глобальное сокращение популяции пчел и других насекомых-опылителей вызывает большую озабоченность в научных кругах. И хотя ядерные испытания времен холодной войны не считаются основной причиной этой проблемы, мы не можем позволить себе игнорировать тот факт, что они тоже могут быть к ней причастны, заключают исследователи.