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Американский мед до сих пор содержит радиоактивные осадки после ядерных испытаний 1960-х

National Geographic Россия
21 апреля 2021
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Фото: Pixabay
Тем не менее, концентрация изотопа цезия не превышает уровней, которые считают опасными.

Группа ученых под руководством Джеймса Касте из Государственного исследовательского университета в Уильямсберге выяснила, что в американском меде все еще можно найти следы радиоактивных осадков от ядерных испытаний в 1950-х и 1960-х годах.

Выявленный радиоактивный изотоп цезий-137 находится ниже уровней, которые считаются опасными, но измеренные количества подчеркивают стойкость радиоактивных загрязнителей окружающей среды даже спустя полвека после завершения международных испытаний ядерных бомб.

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Джеймс Касте

ведущий автор исследования

«Был период, когда мы испытали сотни ядерных боеприпасов в атмосфере. Это привело к попаданию в окружающую среду целого слоя радиоактивных изотопов в течение очень короткого времени»

Цезий-137 – это побочный продукт ядерного деления, включающего реакцию урана и плутония. Изотоп часто можно найти в следовых количествах в различных пищевых продуктах. Касте выяснил, что некоторые из этих следов намного слабее, чем другие.

Открытие произошло случайно – после того, как он дал своим ученикам задание на весенних каникулах в 2017 году. Чтобы продемонстрировать классу, как радиоактивные загрязнители после ядерных испытаний середины ХХ века все еще сохраняются в окружающей среде сегодня, Касте попросил своих учеников принести продукты местного производства оттуда, где они проводили каникулы.

Как и ожидалось, различные образцы фруктов, орехов и других продуктов показали очень слабые следы цезия-137 при измерении гамма-детектором. Однако когда ученый проанализировал состав меда из фермерского рынка в Северной Каролине, результат привел его в замешательство.

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Джеймс Касте

ведущий автор исследования

«Я измерил его еще раз, потому что подумал, что что-то случилось с контейнером или с моим детектором. Повторные измерения показали, что содержание цезия-137 снова было в 100 раз больше, чем у любого из других продуктов»

Чтобы выяснить, почему в меде зарегистрирован такой высокий уровень цезия-137, Касте и его команда начали тестирование образцов сырого, чистого и нефильтрованного меда местного производства с рынков и у пчеловодов на востоке США. 

Из 122 протестированных образцов меда в 68 были обнаружены следы радиоактивного изотопа – наследия ядерных испытаний в атмосфере, проведенных США, СССР и другими странами в эпоху холодной войны, пишут исследователи. 

Большинство взрывов устраивали над Маршалловыми островами в Тихом океане и над Новой Землей, арктическим архипелагом на севере России. Другие испытания проводились в Нью-Мексико и Неваде.

По словам исследователей, совокупный эффект более 500 из этих тестовых взрывов выпустил в атмосферу больше ионизирующего излучения, чем любое другое событие в истории человечества. 

Авторы работы отмечают, что невозможно узнать, какие именно из этих взрывов оставили нынешние радиоактивные осадки, которые все еще можно найти в американской пище. Однако можно представить, как изотоп цезия вообще смог распространиться так далеко.

«Многие воздушные взрывы были настолько мощными, что десятки радиоактивных продуктов деления были выброшены в стратосферу и распространились по всему миру примерно в течение года, в основном в результате дождей. Присутствие радиоактивного загрязнения в результате ядерных испытаний повсеместно и обнаруживается на всех континентах и ​​даже в глубоких океанских траншеях», – пишут исследователи.

Однако высокие уровни цезия-137 в меде показывают, что выпадение осадков, похоже, концентрируется неожиданным образом. Авторы работы объяснили и этот феномен. Они обнаружили, что изученный мед поступил из мест в США, где в почве находится низкое содержание калия, который растения поглощают в качестве источника питательных веществ для поддержания ряда метаболических процессов.

Калий и цезий имеют ряд атомных сходств, и когда растения в почве с низким содержанием калия не могут получить достаточный уровень предпочитаемого ими питательного вещества, они вместо этого начинают активнее поглощать цезий. 

В результате изотоп попадает в нектар растений, который затем передается пчелам. А пчелы, в свою очередь, увеличивают концентрацию цезия-137, производя мед.

Тем не менее, авторы указывают, что даже эта повышенная концентрация цезия в меде не считается вредной для человека. Однако десятилетия назад те же токсичные осадки были более свежими и потенциально более опасными для здоровья человека.

«То, что мы видим сегодня, – это лишь небольшая доля того излучения, которое можно было зафиксировать в 1960-х и 1970-х годах. И мы не можем сказать наверняка, имеет ли цезий-137 какое-либо отношение к сокращению популяций пчел, наблюдаемому сегодня», – отмечает Касте.

Глобальное сокращение популяции пчел и других насекомых-опылителей вызывает большую озабоченность в научных кругах. И хотя ядерные испытания времен холодной войны не считаются основной причиной этой проблемы, мы не можем позволить себе игнорировать тот факт, что они тоже могут быть к ней причастны, заключают исследователи.

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