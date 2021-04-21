Американский мед до сих пор содержит радиоактивные осадки после ядерных испытаний 1960-х

Чтобы выяснить, почему в меде зарегистрирован такой высокий уровень цезия-137, Касте и его команда начали тестирование образцов сырого, чистого и нефильтрованного меда местного производства с рынков и у пчеловодов на востоке США.

Из 122 протестированных образцов меда в 68 были обнаружены следы радиоактивного изотопа – наследия ядерных испытаний в атмосфере, проведенных США, СССР и другими странами в эпоху холодной войны, пишут исследователи.

Большинство взрывов устраивали над Маршалловыми островами в Тихом океане и над Новой Землей, арктическим архипелагом на севере России. Другие испытания проводились в Нью-Мексико и Неваде.

По словам исследователей, совокупный эффект более 500 из этих тестовых взрывов выпустил в атмосферу больше ионизирующего излучения, чем любое другое событие в истории человечества.

Авторы работы отмечают, что невозможно узнать, какие именно из этих взрывов оставили нынешние радиоактивные осадки, которые все еще можно найти в американской пище. Однако можно представить, как изотоп цезия вообще смог распространиться так далеко.

«Многие воздушные взрывы были настолько мощными, что десятки радиоактивных продуктов деления были выброшены в стратосферу и распространились по всему миру примерно в течение года, в основном в результате дождей. Присутствие радиоактивного загрязнения в результате ядерных испытаний повсеместно и обнаруживается на всех континентах и ​​даже в глубоких океанских траншеях», – пишут исследователи.

Однако высокие уровни цезия-137 в меде показывают, что выпадение осадков, похоже, концентрируется неожиданным образом. Авторы работы объяснили и этот феномен. Они обнаружили, что изученный мед поступил из мест в США, где в почве находится низкое содержание калия, который растения поглощают в качестве источника питательных веществ для поддержания ряда метаболических процессов.

Калий и цезий имеют ряд атомных сходств, и когда растения в почве с низким содержанием калия не могут получить достаточный уровень предпочитаемого ими питательного вещества, они вместо этого начинают активнее поглощать цезий.