Андские кондоры могут часами парить в воздухе, ни разу не взмахнув крыльями. Как?

Как правило, парящие птицы отличаются своими крупными размерами, потому что они тратят гораздо больше энергии на взмахи крыльями, нежели маленькие птахи. Если колибри, например, машут своими крылышками с сумасшедшей скоростью, то «морской близнец» кондора, альбатрос, тратит на медленные и величественные взмахи крыльями от 1,2 до 14,5 процентов времени своего полета над водной гладью.

Андские кондоры тратят на движения своими крыльями еще меньше времени. Ученые выяснили, что за 50-минутное путешествие по воздуху эти птицы тратят практически столько же энергии, сколько у них уходит на трехминутный взлет в небо. Авторы исследования считают, что затраты энергии на взмахи крыльями для этих крупных птиц примерно в 30 раз превышают таковые в состоянии покоя. Это значит, что взмахи крыльями для кондоров аналогичны бегу для млекопитающих, и пользуются они ими лишь в крайних случаях.

Используя данные, полученные с биологических регистраторов, исследователи идентифицировали каждый взмах крыльями всех восьми молодых кондоров в различных атмосферных условиях. Даже над горными пиками, где воздушные потоки переплетаются друг с другом в сложном взаимодействии, эти птицы сумели ловко перемещаться по невидимым воздушным потокам, практически не шевеля крыльями.

«На первый взгляд, это не так удивительно: парапланеристы могут планировать в небе весь день, если условия будут благоприятными», — говорит Эмили Шепард из университета Суонси. — «Однако планеристы сперва анализируют погоду и решают, можно ли им подниматься в небо».

Кондорам такая роскошь недоступна. Им необходимо подняться в небо, чтобы найти себе пищу, которую бывает не так легко добыть, особенно если вы летите к ней в основном на воздушных потоках.