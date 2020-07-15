Андские кондоры могут часами парить в воздухе, ни разу не взмахнув крыльями. Как?

В горах на западе Южной Америки обитают андские кондоры (лат. Vultur gryphus): это самая крупная летающая птица в Западном полушарии с впечатляющим размахом крыльев до 310 см и массой до 16 кг. Длина взрослых особей может достигать 135 см. Этот вид не является исчезающим, но его статус определен как «близкий к уязвимому положению».
Но как этим громадинам удается удерживать свое массивное тело в воздухе? Этим вопросом занялись ученые.
Самое трудное для этих птиц — подняться с земли в воздух, но как только они взмывают в небо, то фактически перестают взмахивать крыльями, обнаружили исследователи. Вместо этого они парят в небе, проводя таким образом до 99 процентов времени всего полета, полагаясь в основном на ветер и термические восходящие потоки (термики), благодаря которым путешествуют по небу и парапланеристы.
Прикрепив специальные устройства («ежедневники») на восемь молодых кондоров, орнитологи получили данные о более чем 230 часах полета. За все это время только 1 процент времени кондоры тратили на взмахи своими большими крыльями, и то это делалось в основном во время взлета.
Один молодой кондор провел в небе больше пяти часов, так ни разу и не хлопнув крыльями. За это время он преодолел более 170 километров, перемещаясь на воздушных потоках.
«Открытие того факта, что кондоры почти никогда не хлопают крыльями, а просто планируют, является потрясающим», — отметил Дэвид Лентинк, эксперт по полету птиц из Стэнфордского университета, который не принимал участия в исследовании.
Как правило, парящие птицы отличаются своими крупными размерами, потому что они тратят гораздо больше энергии на взмахи крыльями, нежели маленькие птахи. Если колибри, например, машут своими крылышками с сумасшедшей скоростью, то «морской близнец» кондора, альбатрос, тратит на медленные и величественные взмахи крыльями от 1,2 до 14,5 процентов времени своего полета над водной гладью.
Андские кондоры тратят на движения своими крыльями еще меньше времени. Ученые выяснили, что за 50-минутное путешествие по воздуху эти птицы тратят практически столько же энергии, сколько у них уходит на трехминутный взлет в небо. Авторы исследования считают, что затраты энергии на взмахи крыльями для этих крупных птиц примерно в 30 раз превышают таковые в состоянии покоя. Это значит, что взмахи крыльями для кондоров аналогичны бегу для млекопитающих, и пользуются они ими лишь в крайних случаях.
Используя данные, полученные с биологических регистраторов, исследователи идентифицировали каждый взмах крыльями всех восьми молодых кондоров в различных атмосферных условиях. Даже над горными пиками, где воздушные потоки переплетаются друг с другом в сложном взаимодействии, эти птицы сумели ловко перемещаться по невидимым воздушным потокам, практически не шевеля крыльями.
«На первый взгляд, это не так удивительно: парапланеристы могут планировать в небе весь день, если условия будут благоприятными», — говорит Эмили Шепард из университета Суонси. — «Однако планеристы сперва анализируют погоду и решают, можно ли им подниматься в небо».
Кондорам такая роскошь недоступна. Им необходимо подняться в небо, чтобы найти себе пищу, которую бывает не так легко добыть, особенно если вы летите к ней в основном на воздушных потоках.
Понимание того, как гигантские птицы перемещаются в небе, может не только рассказать нам об особенностях атмосферных условий во время полета, но и пролить свет на то, как гигантские и тяжелые вымершие птицы, такие как Argentavis magnificens, когда-то умудрялись удерживать свои 72-килограммовые тела в воздухе.
«Всегда предполагалось, что Аргентавис был неспособен к взмахам крыльями, поэтому полностью зависел от планирования в воздухе», — пишут авторы работы.
Исследование опубликовано в журнале PNAS.