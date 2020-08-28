Анхель – самый высокий водопад в мире

Впервые Эйнджел совершил посадку недалеко от водопада в 1933 году, когда, по словам местных жителей, искал алмазы в джунглях. Хотя следует заметить, что плато, с которого низвергается вода Анхеля, на самом деле изобилует кварцем. Во время полета внимание летчика привлек Ауянтепуй, что заставило Эйнджела вернуться к этому место снова через четыре года.

Тогда, в октябре 1937 года, он попытался посадить самолет на эту гору, но одно из шасси лопнуло, и самолет был сильно поврежден. Из-за этого Эйнджелу и трем его компаньонам, среди которых была его жена, пришлось спускаться с горы и возвращаться домой без самолета. Об этом непростом путешествии, как и о водопаде горы Ауянтепуй, быстро стало известно во всем мире. И было принято решение назвать водопад по фамилии Джеймса Эйнджела, однако на испанском языке «Эйнджел» читается как «Анхель».

А в 1949 году отправившаяся к водопаду экспедиция Национального географического общества (США) определила высоту водопада, после чего, в 1994 году, национальный парк Канаима и находящийся на его территории высочайший водопад в мире были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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