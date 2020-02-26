Аномально теплая зима вывела клещей из спячки

В Роспотребнадзоре предупредили об аномально раннем пробуждении клещей на юге и в средней полосе России. Как пояснила ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Наталья Шашина, в южной части страны эти паукообразные становятся активными в начале марта, а севернее — лишь в начале апреля. Первые признаки бодрствования клещи проявляют при +5 °C, а при +10 °C уже выходят на охоту. Причиной изменения годовых ритмов стала необыкновенно теплая зима.
Уже сейчас первые клещи были замечены на оттаявших участках почвы в Московской области. Особенно осторожными надо быть владельцам домашних животных: в частности, стараться не выгуливать питомцев на земле, где есть прошлогодняя трава: в ней как раз могут прятаться клещи, «которые выползают днем греться на солнышке», — уточнила Шашина.
Клещи (Acari) являются переносчиками энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма) и опасного для животных пироплазмоза. В прошлом году наиболее неблагополучными по заболеваемости клещевым энцефалитом были Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области. В Подмосковье энцефалитные клещи чаще всего встречались в Дмитровском и Талдомском районах.
Самый простой способ защититься от клещей — максимально прикрывать одеждой открытые участки тела, а также использовать репелленты. Домашних животных нужно также обработать специальными средствами; не лишним будет и ошейник от блох и клещей.
В сезон активности клещей парки и другие природные места прогулок обрабатываются специальными средствами, но в феврале этого еще не делалось. Между тем, рекордно высокая температура воздуха пробудила клещей уже давно. Управление Роспотребнадзора по Воронежу с декабря принимает жалобы жителей на укусы этих членистоногих. В одном случае было выявлено заражение туляремией, в 10 — болезнь Лайма.