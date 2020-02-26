Аномально теплая зима вывела клещей из спячки

Уже сейчас первые клещи были замечены на оттаявших участках почвы в Московской области. Особенно осторожными надо быть владельцам домашних животных: в частности, стараться не выгуливать питомцев на земле, где есть прошлогодняя трава: в ней как раз могут прятаться клещи, «которые выползают днем греться на солнышке», — уточнила Шашина.

Клещи (Acari) являются переносчиками энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма) и опасного для животных пироплазмоза. В прошлом году наиболее неблагополучными по заболеваемости клещевым энцефалитом были Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области. В Подмосковье энцефалитные клещи чаще всего встречались в Дмитровском и Талдомском районах.