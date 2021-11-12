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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Природа

Антарктический пингвин случайно преодолел 3000 км и оказался в Новой Зеландии

National Geographic Россия
12 ноября 2021
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Фото: Department of Conservation
Последний раз такое происходило 28 лет назад.

На новозеландском побережье был замечен пингвин Адели, который обитает исключительно в Антарктиде и на ближайших к материку островах. Каким-то образом он преодолел 3000 километров ледяных вод, пока не оказался в Бёрдлингс-Флэт, небольшом поселении на Южном острове Новой Зеландии.

Гарри Сингх, местный житель, который нашел лежащего на берегу пингвина, поначалу подумал, что это мягкая игрушка.

«Пингвин вдруг повернул голову, и я понял, что он настоящий. Он не двигался около часа и выглядел измученным», — Гарри Сингх.

Поняв, что птица может быть уязвима для местных собак, Сингх позвонил Томасу Штраке из Крайстчерчской службы реабилитации пингвинов. По словам Штраке, пингвин был голоден и сильно обезвожен. Его доставили в ветеринарную клинику, где ему дали воду и покормили через питательную трубку.

Штраке заявил, что пингвин, который получил имя Пингу, будет выпущен на безопасный пляж на полуострове Бэнкс, где нет собак.

«Я бы предпочел посадить его на „Геркулес“ [самолет ВВС], который сбрасывает персонал на базу Скотт, но в Департаменте охраны природы сказали, что эта идея неосуществима», — сказал Штраке.

Профессор зоологии Университета Отаго Филип Седдон сказал, что появление пингвина Адели в Новой Зеландии — это чрезвычайно редкое событие. Ранее представителей этого вида замечали на островах лишь дважды — в 1993 и 1962 годах. Ученый предполагает, что Пингу заплыл слишком далеко от берега и попал в течение, которое унесло его в воды Новой Зеландии.

Седдон сказал, что, хотя на данный момент популяции пингвинов Адели выглядят стабильными, увеличиваясь в некоторых областях и сокращаясь в других, в будущем для них существует много угроз, и изменения в поведении этих пингвинов могут быть ранним признаком того, что морская экосистема находится в кризисе.

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