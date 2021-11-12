Антарктический пингвин случайно преодолел 3000 км и оказался в Новой Зеландии

На новозеландском побережье был замечен пингвин Адели, который обитает исключительно в Антарктиде и на ближайших к материку островах. Каким-то образом он преодолел 3000 километров ледяных вод, пока не оказался в Бёрдлингс-Флэт, небольшом поселении на Южном острове Новой Зеландии.
Гарри Сингх, местный житель, который нашел лежащего на берегу пингвина, поначалу подумал, что это мягкая игрушка.
Поняв, что птица может быть уязвима для местных собак, Сингх позвонил Томасу Штраке из Крайстчерчской службы реабилитации пингвинов. По словам Штраке, пингвин был голоден и сильно обезвожен. Его доставили в ветеринарную клинику, где ему дали воду и покормили через питательную трубку.
Штраке заявил, что пингвин, который получил имя Пингу, будет выпущен на безопасный пляж на полуострове Бэнкс, где нет собак.
«Я бы предпочел посадить его на „Геркулес“ [самолет ВВС], который сбрасывает персонал на базу Скотт, но в Департаменте охраны природы сказали, что эта идея неосуществима», — сказал Штраке.
Профессор зоологии Университета Отаго Филип Седдон сказал, что появление пингвина Адели в Новой Зеландии — это чрезвычайно редкое событие. Ранее представителей этого вида замечали на островах лишь дважды — в 1993 и 1962 годах. Ученый предполагает, что Пингу заплыл слишком далеко от берега и попал в течение, которое унесло его в воды Новой Зеландии.
Седдон сказал, что, хотя на данный момент популяции пингвинов Адели выглядят стабильными, увеличиваясь в некоторых областях и сокращаясь в других, в будущем для них существует много угроз, и изменения в поведении этих пингвинов могут быть ранним признаком того, что морская экосистема находится в кризисе.