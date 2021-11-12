Антарктический пингвин случайно преодолел 3000 км и оказался в Новой Зеландии

Поняв, что птица может быть уязвима для местных собак, Сингх позвонил Томасу Штраке из Крайстчерчской службы реабилитации пингвинов. По словам Штраке, пингвин был голоден и сильно обезвожен. Его доставили в ветеринарную клинику, где ему дали воду и покормили через питательную трубку.

Штраке заявил, что пингвин, который получил имя Пингу, будет выпущен на безопасный пляж на полуострове Бэнкс, где нет собак.

«Я бы предпочел посадить его на „Геркулес“ [самолет ВВС], который сбрасывает персонал на базу Скотт, но в Департаменте охраны природы сказали, что эта идея неосуществима», — сказал Штраке.