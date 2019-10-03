Антропогенный углеродный след превышает объем выбросов активных вулканов

Более 500 ученых из 40 стран мира объединились для осуществления проекта Deep Earth, в рамках которого проводилось масштабное исследование углеродного цикла Земли. Специалисты анализировали объемы накоплений, выбросов и нового связывания углерода – все эти процессы происходят как естественным путем, так и вследствие индустрализации.



Оказалось, что в биосфере Земли, ее океанах и атмосфере накоплено лишь 0,2% (43,5 тысячи гигатонн) глобальных запасов углерода, а остальные 1,85 миллиарда гигатонн содержатся в коре, мантии и ядре.

Анализ изотопов в образцах пород, которые сформировались в разное время, позволил проследить перемещение глобальных потоков углерода между сушей, водой и воздухом на протяжении последних 500 миллионов лет. Эта «тройная система» естественным путем регулирует содержание в атмосфере углекислого газа.



Она «настроена» так, чтобы быстро восстанавливать необходимый баланс – за исключением из ряда вон выходящих событий, таких как колоссальные извержения вулканов или падение крупного метеорита: в этих случаях баланс углерода менялся слишком быстро. Это приводило к резкому изменению климата, изменению состава воды и воздуха, результатом чего становились массовые вымирания. В частности, после падения на территории современной Мексики гигантского метеорита Чиксулуб 66 миллионов лет назад в воздух было выброшено от 425 до 1400 гигатонн углекислого газа, и это погубило динозавров.



Проанализировав объем антропогенных выбросов углекислого газа, ученые установили, что только за 2018 год в атмосферу поступило 37 гигатонн. Это опровергает распространенное мнение о том, что вулканы «вредят» планете больше: выбросы от вулканической активности колеблются на уровне 0,3-0,4 гигатонны в год.