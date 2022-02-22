Аргентину накрыли страшные пожары: фото со спутника

Тысячи гектаров сельскохозяйственных земель уничтожено.

На северо-востоке Аргентины продолжаются жара и засуха. К концу января 2022 года в провинции Корриентес, где дождей не было два месяца, полыхало более тысячи пожаров. С декабря огонь прошелся по территории более 520 000 гектаров, что привело к гибели диких животных и домашнего скота, уничтожению пастбищ и сельскохозяйственных культур. Огонь вплотную подобрался к национальному парку Iberá.

7 февраля 2022 года губернатор Корриентеса объявил чрезвычайное положение: пожары затронули примерно 6 процентов провинции. На изображениях, полученных с помощью спутника Landsat 16 февраля 2022 года, видны выжженные поля и густой дым.

Фото: Lauren Dauphin / NASA Earth Observatory

Засуха началась в ноябре 2021 года: уже второе лето подряд регион находится под влиянием Ла-Нинья. Обычно Корриентес в феврале получает около 162 мм осадков, но пока выпало менее 20 мм. В Бразилии и других частях Южной Америки сложилась похожая ситуация. Отсутствие дождей усугубляется экстремальной жарой: температура регулярно превышает +40 °C.

В Буэнос-Айресе 11 января был зафиксирован показатель +41,1°C, и это второй самый жаркий день в городе за всю историю наблюдений.

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