Когда растает Северный Ледовитый океан: новый прогноз

Ученые пытаются предсказать будущее арктического морского льда на протяжении нескольких десятилетий. Они используют климатические модели, рассчитывающие реакцию экосистем на различные объемы попадающего в атмосферу углекислого газа. Однако предсказания моделей очень расходятся: согласно одним источникам, сентябрь без льда в океане наступит уже в 2026 году, а другие считают, что это случится не раньше 2132 года.

Новый прогноз составили исследователи «Института окружающей среды и устойчивого развития» Калифорнийского университета (UCLA). Ведущий автор исследования Чед Теккерей объясняет, что данные ученых расходятся, поскольку они по-разному рассчитывают альбедо морской воды и льда: с таянием льдов поверхность океана становится более темной и из-за этого поглощает больше тепла от солнечных лучей. Это еще больше ускоряет нагрев водных масс и дальнейшее таяние и приводит к тому, что Арктика прогревается в два раза быстрее остального земного шара.