Арктика может стать экологической ловушкой для мигрирующих животных

Теперь в Арктике совсем не так безопасно, как раньше. Деятельность человека подорвала естественные преимущества миграции в северные широты для многих животных. Исследования уже показали, что мигрирующие животные в наше время страдают больше, чем животные-«домоседы». Рискованно не только само путешествие: даже когда обессиленные долгой дорогой путники прибывают в пункт назначения, никто не гарантирует, что теперь они точно выживут.

Из-за антропогенного фактора арктические экосистемы быстро меняются: новые данные свидетельствуют о том, что в последние десятилетия там появилось больше патогенов и паразитов, а также увеличилось количество хищников и сократилось количество доступной пищи. Миграция всегда была очень рискованной стратегией выживания, но в последнее время она, похоже, потеряла свои немногочисленные преимущества и превратилась в слишком опасную затею.

Ученые проанализировали 25 недавних исследований современных миграций животных в Арктику и выделили три общих тенденции. Такие путешествия не обязательно приводили к увеличению количества пищи, они подвергали животных большему риску нападения хищников и способствовали более активному воздействию паразитов и возбудителей болезней.