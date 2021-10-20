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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Арктика может стать экологической ловушкой для мигрирующих животных

National Geographic Россия
20 октября 2021
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Среди арктических мигрирующих видов наибольшее опасение у ученых вызывает кулик-лопатень – самый быстро вымирающий вид птиц
Фото: Wikimedia Commons
Ученые выделили три главных опасности, которые их подстерегают.

Исследователи опасаются, что изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды превратят ежегодную грандиозную миграцию множества животных (птиц, бабочек и копытных), в настоящую экологическую ловушку. Достигнув места назначения, многие животные теперь гораздо чаще умирают от голода и болезней или становятся жертвами охоты. 

«Эти открытия вызывают тревогу. Мы думали, что северные регионы представляют собой безопасные "гавани" для мигрирующих животных», – Войтех Кубелка, эволюционный эколог из Университета Бата в Великобритании.

Теперь в Арктике совсем не так безопасно, как раньше. Деятельность человека подорвала естественные преимущества миграции в северные широты для многих животных. Исследования уже показали, что мигрирующие животные в наше время страдают больше, чем животные-«домоседы». Рискованно не только само путешествие: даже когда обессиленные долгой дорогой путники прибывают в пункт назначения, никто не гарантирует, что теперь они точно выживут. 

Из-за антропогенного фактора арктические экосистемы быстро меняются: новые данные свидетельствуют о том, что в последние десятилетия там появилось больше патогенов и паразитов, а также увеличилось количество хищников и сократилось количество доступной пищи. Миграция всегда была очень рискованной стратегией выживания, но в последнее время она, похоже, потеряла свои немногочисленные преимущества и превратилась в слишком опасную затею.

Ученые проанализировали 25 недавних исследований современных миграций животных в Арктику и выделили три общих тенденции. Такие путешествия не обязательно приводили к увеличению количества пищи, они подвергали животных большему риску нападения хищников и способствовали более активному воздействию паразитов и возбудителей болезней. 

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Недостаток пищи, по-видимому, возникает из-за сезонного несоответствия между тем, когда животные прибывают на север, и тем, когда им доступна привычная пища. Это происходит либо потому, что из-за изменения климата некоторые растения становятся доступными сильно раньше или позже миграции, или же сами животные начинают мигрировать раньше или позже обычного.

Для животных, которые мигрируют на север для продолжения рода (например, так делают многочисленные птицы), это вполне может привести к более высокой смертности потомства, ведь родители не смогут обеспечить детенышей пищей.

Мигрирующие семейства также могут столкнуться с большим количеством хищников. Из-за изменений климата в некоторых северных областях сократилась численность грызунов, а это означает, что хищники, которые питались в основном грызунами, переключат свое внимание на другую добычу – например, тех же птиц. 

«Раньше лемминги и полевки были основным источником пищи в Арктике для лис, однако более мягкие зимы могут вызывать выпадение дождя на снег, а затем повторное замерзание, не позволяя леммингу добраться до пищи. Из-за сокращения численности грызунов лисы едят яйца и птенцов перелетных птиц. Мы заметили, что уровень хищничества в гнездах арктических перелетных куликов увеличился втрое за последние 70 лет, и в значительной степени именно из-за изменения климата», – Войтех Кубелка.

Появились даже некоторые свидетельства того, что голодные белые медведи разоряют начинают охотиться среди колоний гусей, уток и чаек, предпочитая прочесывать побережье, а не осторожно выискивать добычу на морском льду.  

Даже если колонии перелетных птиц или стаду копытных удастся найти достаточно пищи и избежать охоты, они могут легко стать жертвами болезней. Так, в канадской арктики недавно отметили вспышки птичьей холеры. «Хотя трудно сказать, насколько исторически увеличивалась численность паразитов в Арктике (у нас нет точных исходных данных), похоже, что в последние годы произошел всплеск численности некоторых видов», – пишут исследователи.

«Миграция животных из экваториальных регионов в северный умеренный климат и Арктику – одно из крупнейших перемещений биомассы в мире. Но с уменьшением выгоды миграционного поведения и уменьшением числа потомков сохранится негативная тенденция. Тогда все меньше и меньше особей будет возвращаться обратно на север», – Тамаш Секели, биолог-эволюционист из Университета Бата.

Авторы исследования опасаются, что, если даже несколько видов мигрирующих животных вымрут, это может изменить трофическую сеть Арктики и вызвать серию каскадных бедствий для экосистемы в целом. Исследователи призывают к большей защите и сохранению животных-мигрантов.

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