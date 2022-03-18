Арктика потеряла треть льда из-за глобального потепления. Как это скажется на экосистеме?

Ученые оценили потери льда в шесть тысяч кубических километров.

Ледовые потери

Американские ученые оценили потери льда в Арктике из-за глобального потепления. По данным экспертов, опубликованных в журнале Geophysical Research Letters, за последние 18 лет Северный Ледовитый океан потерял треть объема зимнего морского льда.

Специалисты Калифорнийского технологического института и Вашингтонского университета в Сиэтле проанализировали данные, полученные с помощью спутниковых систем наблюдения ICESat-2 и CryoSat-2, и определили ежемесячные изменения глубины, толщины и объема снежного покрова арктического морского льда за период с октября 2018 по апрель 2021 года. Оказалось, что за последние три года средняя высота снежного покрова в апреле уменьшилась на 2,5 сантиметра, а толщина льда — на 0,28 метра. Это эквивалентно потере объема, равного 12,5%.

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Как рассказали ученые, утончение многолетнего льда в 2021 году происходило большими темпами (на 0,5 метра или 16%), чем утончение однолетнего льда. Согласно спутниковым данным, собранным с момента запуска ICESat, за 18 лет в Арктике было потеряно около 6000 кубических километров зимнего льда, то есть одной трети объема, за счет сокращения многолетнего ледового покрова.

До последнего времени высота снежного покрова определялась климатологией, основанной на исторических полевых записях. Однако позже выяснилось, что такие способы не слишком надежны: толщина льда в Арктике была переоценена на 0,22 метра.

Почему тает лед?

Руководитель проекта «Открытый Океан» ассоциации «Морское наследие», ведущий научный сотрудник ААНИИ, орнитолог Мария Гаврило в беседе с редакцией объясняет, что таяние льдов в Арктике связано с глобальной климатической перестройкой.

Мария Гаврило руководитель проекта «Открытый Океан» ассоциации «Морское наследие», ведущий научный сотрудник ААНИИ, орнитолог «В полярных областях, Арктике и Антарктике, потепление идет ускоренными темпами: если в среднем по планете потеплеет условно на один градус за какой-то промежуток времени, то в Арктике за это же время — на три градуса, и поэтому все природные системы полярных областей начинают реагировать на потепление раньше и более активно. А морской лед в полярных регионах и, в Арктике, в частности, — чуткий индикатор состояния абиотической среды, неживой природы. И по тому, какое количество льда в море, мы можем судить о состоянии системы в целом».

Как объясняет Гаврило, сокращение морских льдов происходит из-за глобального повышения температуры воздуха, изменения циркуляции вод и атмосферных потоков в Арктике. Рост притока тепла в Северный Ледовитый океан вместе с течениями из Атлантики и Тихого океана ведет более интенсивному таянию льдов, более позднему замерзанию моря и меньшему периоду роста льдов зимой. Меняя движение и направление, воздушные потоки приносят в арктические широты теплый воздух.

«Самые большие летние аномалии, когда морского льда было очень мало, были связаны, в том числе, и с вторжением с юга теплых масс воздуха, которые несли осадки, дожди, нехарактерные для Арктики — это тоже усиливает таяние льдов», — говорит наша собеседница.

По данным исследований, самой большой потерей оказалось сокращение именно многолетнего льда, который считается особенной, характерной чертой Арктики, отличающей ее от Антарктики. В последней, поясняет Гаврило, такого льда нет, потому что летом в Южном океане лед всегда тает полностью.

«Многолетний лед в Арктике формируется в основном в районе арктической Канады, где он циркулирует по замкнутому кругу, так называемому круговороту Бофорта, потому сохраняется и наращивается в течение нескольких лет. Но сейчас циркуляция изменилась, льды стали быстрее выноситься из круговорота и вовлекаться в трансарктический дрейф. Они больше не задерживаются в Канадском секторе, проходят через весь Арктический бассейн, через Северный полюс, выносятся вдоль Гренландии в Атлантику и тают там. Лед теперь просто не успевает превратиться в многолетний, потому его и становится намного меньше», — говорит Мария Гаврило.

Фото: Лариса Соломкина

Влияние на экосистему

Таяние морских льдов оказывает большое влияние на всю арктическую экосистему и вызывает так называемый каскадный эффект — вместе с сокращением количества льда, изменением его свойств и сроков существования, происходят изменения во всех звеньях трофической пирамиды — от микроскопических водорослей и беспозвоночных до крупных хищников.

«Морской лед — это не просто блин замерзшей воды, который плавает на поверхности моря, а особая криопелагическая, или ледовая, экосистема. На нижней стороне льда развиваются микроскопические ледовые водоросли, их поедают рачки и другие беспозвоночные, обитающие на нижней поверхности. Ими, в свою очередь, питается рыба сайка, которая тоже живет и размножается подо льдом, а ее едят более крупные позвоночные животные», — рассказывает Мария Гаврило.

Сейчас же в Артике вслед за потеплением происходит нарушение сложившихся пищевых связей. Страдают представители всей группы ледолюбивой фауны — тюлени, киты, белые медведи и ряд видов птиц, в первую очередь, белая чайка.

Мария Гаврило орнитолог «Она может кормиться только там, где есть морской лед. Эта птица не очень хорошо плавает, добывает корм только с лету либо бегает по льду и выхватывает сайку около края льдин, собирает беспозвоночных. Спутниковое мечение показало, что большую часть жизни белые чайки проводят в зоне ледовой кромки. Поэтому и гнездятся они только на высокоарктических островах, там, где и летом в море не тают льды. При этом чайкам важно, чтобы они могли собрать корм себе и потомству не слишком далеко от острова. Но сейчас кромка льда летом уходит на север, далеко от колоний, и птицам приходится тратить слишком много сил и энергии на полет за пропитанием и обратно. И они просто откладывают меньше яиц, потому что не смогли накопить достаточно жира, или бросают гнезда с кладками или даже птенцами».

Группа под руководством Гаврило ведет мониторинг белой чайки в российской Арктике с 2006 года, и результаты последних лет оказались весьма плачевными — на островах Карского моря, там, где раньше были самые крупные в мире колонии по 1000-2000 пар, в последние три года не вывелось ни одного птенца. Как объясняет Гаврило, птицы пытаются размножаться, но бросают гнезда, потому что не могут прокормить ни себя, ни потомство, поскольку не могут найти поблизости подходящие для кормежки льды.

В похожей ситуации оказались и белые медведи, которым нужна ледяная платформа для охоты.

Фото: Николай Гернет

«А сейчас льды уходят, и даже если медведь придет доберется до льдины где-нибудь в районе Северного полюса — найти пропитание ему будет гораздо сложнее, здесь уже меньше рыбы и практически нет тюленей, потому что глубина океана четыре километра и полярная ночь длится полгода. Для некоторых более южных животных условия жизни в Арктике стали комфортнее, и они могут продвигаться на север. А вот аборигенной арктической фауне некуда отступать», — говорит Мария Гаврило.

Как будет развиваться ситуация дальше, ученые сейчас не знают. Пока господствует прогноз продолжения линейного тренда потепления, но у некоторых специалистов сохраняется надежда на то, что цикличность климата сохранится и вслед за потеплением вернется более холодная эпоха.

Планета уже переживала потепление и более серьезного масштаба, что привело к сокращению популяций и видов, однако они смогли пережить неблагоприятный период и впоследствии и восстановиться с возвратом холодов.