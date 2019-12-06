Арктика за 10 лет прогрелась так же, как остальная Земля за 137 лет

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advance, демонстрирует, насколько быстро нагревается Арктика, и объясняет глобальные последствия продолжающегося полярного потепления.
Авторами исследования стали 15 ученых, специализирующихся в целом ряде дисциплин, включая естественные, социальные и политические науки. Согласно их исследованию, за последнее десятилетие Арктика прогрелась на 0,75 ℃. Для сравнения: температура всей планеты увеличилась почти на ту же величину — 0,8 °С — за последние 137 лет.
По прогнозам ученых, в течение следующих 40 лет общий температурный уровень Земли вырастет на 2 °С. Из-за этого в течение нескольких месяцев в году температура в Арктике вырастет на 7 °С, а в Антарктиде — на 3 °С. Исследователи отмечают, что потепление в Арктике влияет на дикую природу, жизнедеятельность человека, флору тундры, выброс метана и таяние льдов во всем мире.
По мнению Брюса Форбса, научного сотрудника Арктического центра Лапландского университета, если мы еще не преобразовали Арктику окончательно, то мы, безусловно, на пороге этого. Исследователь приводит пример России: экстремальные погодные условия в последние годы привели к массовому голоданию северных оленей зимой (из-за покрытого льдом снега), а также массовой гибели этих животных от сибирской язвы (появившейся из растаявшей вечной мерзлоты).
Основные последствия потепления распространятся за пределы полярных регионов, если не уменьшится выброс углерода. К ним относятся повышение уровня моря в результате быстрого таяния льдов в Арктике и Антарктике, а также повышенный риск экстремальных погодных условий, губительной жары и лесных пожаров в некоторых частях Северного полушария.
Исследователи считают, что активные и оперативные меры по сокращению выбросов углерода имеют решающее значение для замедления потепления в высоких широтах, особенно в Арктике.