Арктика за 10 лет прогрелась так же, как остальная Земля за 137 лет

По прогнозам ученых, в течение следующих 40 лет общий температурный уровень Земли вырастет на 2 °С. Из-за этого в течение нескольких месяцев в году температура в Арктике вырастет на 7 °С, а в Антарктиде — на 3 °С. Исследователи отмечают, что потепление в Арктике влияет на дикую природу, жизнедеятельность человека, флору тундры, выброс метана и таяние льдов во всем мире.

По мнению Брюса Форбса, научного сотрудника Арктического центра Лапландского университета, если мы еще не преобразовали Арктику окончательно, то мы, безусловно, на пороге этого. Исследователь приводит пример России: экстремальные погодные условия в последние годы привели к массовому голоданию северных оленей зимой (из-за покрытого льдом снега), а также массовой гибели этих животных от сибирской язвы (появившейся из растаявшей вечной мерзлоты).