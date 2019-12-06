Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Арктика за 10 лет прогрелась так же, как остальная Земля за 137 лет

06 декабря 2019
47998207526_7c24c9b647_o.jpg
Фото: Daniel Enchev/flickr.com
Согласно новому исследованию, потепление на полюсах больше, чем на остальной территории планеты.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advance, демонстрирует, насколько быстро нагревается Арктика, и объясняет глобальные последствия продолжающегося полярного потепления.

Авторами исследования стали 15 ученых, специализирующихся в целом ряде дисциплин, включая естественные, социальные и политические науки. Согласно их исследованию, за последнее десятилетие Арктика прогрелась на 0,75 ℃. Для сравнения: температура всей планеты увеличилась почти на ту же величину — 0,8 °С — за последние 137 лет.

«Изменения последнего десятилетия крайне драматичны. Они заставляют задуматься о том, что принесет следующее десятилетие потепления», — Эрик Пост, ведущий автор исследования.

По прогнозам ученых, в течение следующих 40 лет общий температурный уровень Земли вырастет на 2 °С. Из-за этого в течение нескольких месяцев в году температура в Арктике вырастет на 7 °С, а в Антарктиде — на 3 °С. Исследователи отмечают, что потепление в Арктике влияет на дикую природу, жизнедеятельность человека, флору тундры, выброс метана и таяние льдов во всем мире.

По мнению Брюса Форбса, научного сотрудника Арктического центра Лапландского университета, если мы еще не преобразовали Арктику окончательно, то мы, безусловно, на пороге этого. Исследователь приводит пример России: экстремальные погодные условия в последние годы привели к массовому голоданию северных оленей зимой (из-за покрытого льдом снега), а также массовой гибели этих животных от сибирской язвы (появившейся из растаявшей вечной мерзлоты).

Северный Ледовитый океан
Читайте такжеКогда растает Северный Ледовитый океан: новый прогноз
«То, что происходит в Арктике, не остается в Арктике», — Майкл Манн, профессор атмосферных наук.

Основные последствия потепления распространятся за пределы полярных регионов, если не уменьшится выброс углерода. К ним относятся повышение уровня моря в результате быстрого таяния льдов в Арктике и Антарктике, а также повышенный риск экстремальных погодных условий, губительной жары и лесных пожаров в некоторых частях Северного полушария.

Исследователи считают, что активные и оперативные меры по сокращению выбросов углерода имеют решающее значение для замедления потепления в высоких широтах, особенно в Арктике.