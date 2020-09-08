Асфальтовое озеро острова Тринидад

На юго-западе острова Тринидад в Карибском море расположено озеро Пич-Лейк, состоящее из жидкого природного асфальта. Оно имеет глубину около 80 метров и, по некоторым оценкам, в нем более 6 млн тонн асфальта!

Впервые его обнаружил английский государственный деятель и путешественник Уолтер Рэли в 1595 году. После этого битум озера начали использовать для осмолки деревянной обшивки кораблей. Сегодня же Пич-Лейк является туристической достопримечательностью, которую ежегодно посещают около 20 тысяч человек. И, кроме того, каждый год из озера добывают десятки тысяч тонн асфальта. При таком уровне добычи Пич-Лейк не перестанет быть возобновляемым источником асфальта на протяжении 400 лет.

Существует легенда, которая рассказывает, как появилось это озеро. Когда-то на месте, где находится Пич-Лейк, жили индейцы чима. После победы над вражеским племенем они устроили праздник, на котором съели большое количество священных птиц — колибри. Боги прогневались и разверзли землю, создав битумное озеро, поглотившее все поселение индейцев чима.

На самом же деле образование Пич-Лейк связано с геологическим разломом. Считается, что, находясь на пересечении двух разломов, озеро подпитывается нефтью из недр Земли. Легкие составляющие нефти испаряются, а более тяжелые вещества остаются.

Интересно, что Пич-Лейк, как и другие битумные озера, способно поглощать предметы, которые затем могут всплыть на поверхность через многие тысячи лет. Так, например, на поверхности Пич-Лейк были обнаружены зуб мастодонта, скелет гигантского ленивца, существовавшего около 11,7 тысяч лет назад, и разнообразные предметы индейских племен. А в 1928 году в этом озере обнаружили дерево, возраст которого составлял 4 тысячи лет.

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