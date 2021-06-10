Атака электрического угря: видео

Электрические угри (Electrophorus electricus) населяют реки северо-восточной части Южной Америки и притоки среднего и нижнего течения Амазонки.

В начале XIX века в Европе бытовал миф, что индейцы для ловли угрей используют лошадей. Об этом рассказал знаменитый немецкий натуралист Александр фон Гумбольдт, путешествовавший в 1800 году по Южной и Центральной Америке. Согласно его описанию, индейцы заводили коней в болотистые водоемы. Стоя в воде, они били копытами, привлекая внимание угрей, а те выпрыгивали из воды и, пытаясь прикрепиться к ногам жертвы, испускали электрический разряд. Для таких крупных животных, как лошади, он не является смертельным — зато обессилевшие угри становились легкой добычей.

История звучала слишком невероятно, чтобы ученые могли в нее поверить, и лишь в XXI веке на основе опытов была доказана подобная способность угрей (и, следовательно, эффективность метода «ловли на лошадей»). Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS. Исследование провел биолог Кеннет Катания (Kenneth Catania) из университета Вандербильта в Нэшвилле (США). На протяжении нескольких недель он изучал устройство органов, генерирующих у угрей электричество. Для этого он вылавливал рыб из аквариума при помощи большого сачка с металлической сеткой и ручкой. Обычные рыбы всегда стараются уплыть подальше от такой опасности, однако угри, напротив, стремились к сачку. Пытаясь атаковать его, они вырабатывали мощный электрический импульс.