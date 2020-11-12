Атака с воздуха: леопард охотится прямо с ветвей дерева

В дикой Африке хищники должны использовать любой шанс поймать себе желанный ужин — иначе не выживешь. В этом плане можно считать леопарда прирожденным оппортунистом: ловкий пятнистый кот может нападать на добычу и из высоких зарослей травы, и близ водопоя, и — его профессиональный прием — прыгая на жертву прямо с деревьев, где этот дикий кот проводит большую часть времени, трапезничая пойманной ранее жертвой или погружаясь в сон под жаркими лучами солнца. Свидетелями по-настоящему мастерского урока охоты стал автор этого видео, 31-летний турист парка Крюгер Михаил Мессарис из Кейптауна, и его жена. Вот как он описывает редкое наблюдение:

«Мы с женой Кэндис выходили из парка через ворота Пхалаборвы (Пхалаборва — город в ЮАР, который граничит с парком Крюгера — прим. ред.), когда решили в последний раз поискать леопарда-самца, который там обитает. Мы прибыли в район Нгобени незадолго до обеда, когда можно было ожидать, что большие кошки крепко спят. Мы заметили на кольце еще две машины, которые выключили зажигание, очевидно, что-то заметив. Через несколько секунд мы поняли, что они смотрят не на стадо антилоп на другой стороне берега, а на леопарда-самца, замершего на дереве, подстерегая пасущуюся внизу добычу».

Целью хищника стал стенбок — карликовая антилопа ростом всего с полметра. Когда она оказалась под деревом, то могла разбудить леопарда от дневного сна, и тот явно решил не упускать идущую прямо в лапы добычу. На видео мы можем наблюдать, как бесшумно хищник встает и пробирается дальше по ветке, выжидая, когда стенбок окажется в нужном месте. Леопард продемонстрировал истинное терпение, которое было вознаграждено точным прыжком прямо на спину жертвы. Пасущиеся неподалеку антилопы с фырканьем рванули прочь, но стенбоку было уже не спастись.