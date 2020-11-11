Атлантический сезон ураганов 2020 года побил рекорд по количеству циклонов

В сезон атлантических ураганов 2020 года (этот период длится с июня по ноябрь) было зарегистрировано рекордное количество «именных» штормов — 29. Они нанесли ущерб юго-востоку Соединенных Штатов, Карибскому региону и Центральной Америке.

Циклоническим штормам в Атлантике присваивается собственное имя, когда скорость их ветра превышает 62 километра в час. Национальный центр ураганов США (NHC) сообщил, что тропический шторм Тета стал 29-м ураганом в этом году. Таким образом побит рекорд 2005 года с 28 ураганами, в том числе смертоносным ураганом Катрина, опустошившим Новый Орлеан.

По данным NHC, сезон ураганов на этом не закончен. 30-й шторм сформируется в ближайшие пять дней с вероятностью 70%.

Эксперты считают, что изменение климата способствует повышению температуры океана, делая циклоны более мощными. Также увеличение количества ураганов может быть связано с региональным сокращением загрязнения воздуха над центральной Атлантикой с 1980-х годов, а также с погодным циклом Ла-Нинья.