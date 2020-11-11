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Природа

Атлантический сезон ураганов 2020 года побил рекорд по количеству циклонов

National Geographic Россия
11 ноября 2020
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Фото: NOAA
Ученые считают, что это связано с потеплением океанских вод.

В сезон атлантических ураганов 2020 года (этот период длится с июня по ноябрь) было зарегистрировано рекордное количество «именных» штормов — 29. Они нанесли ущерб юго-востоку Соединенных Штатов, Карибскому региону и Центральной Америке.

Циклоническим штормам в Атлантике присваивается собственное имя, когда скорость их ветра превышает 62 километра в час. Национальный центр ураганов США (NHC) сообщил, что тропический шторм Тета стал 29-м ураганом в этом году. Таким образом побит рекорд 2005 года с 28 ураганами, в том числе смертоносным ураганом Катрина, опустошившим Новый Орлеан. 

По данным NHC, сезон ураганов на этом не закончен. 30-й шторм сформируется в ближайшие пять дней с вероятностью 70%. 

Эксперты считают, что изменение климата способствует повышению температуры океана, делая циклоны более мощными. Также увеличение количества ураганов может быть связано с региональным сокращением загрязнения воздуха над центральной Атлантикой с 1980-х годов, а также с погодным циклом Ла-Нинья.

«По мере того, как мы продолжаем нагревать планету в тропической Атлантике, появляется больше энергии, чтобы подпитывать все более сильные тропические штормы и ураганы», — Майкл Манн, директор Центра изучения систем Земли в Университете штата Пенсильвания.

Исследование, опубликованное в июне, показало, что доля самых сильных штормов увеличивается в среднем примерно на 8 процентов за десятилетие.

Ураган Эта, обрушившийся на Центральную Америку в этом месяце и унесший жизни не менее 130 человек, стал одним из самых сильных когда-либо зарегистрированных ноябрьских ураганов.

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