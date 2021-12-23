Атмосферные озера: над Индийским океаном открыли новое погодное явление

Новый тип погодного явления был обнаружен в небе над Индийским океаном. Явление, которое назвали «атмосферным озером», представляет собой медленно движущийся массив концентрированного водяного пара, который может держаться несколько дней.

Ученые Брайан Мейпс и Вей-Мин Цай сделали это открытие, изучая погодные условия над Индийским океаном. По их словам, этот регион не привлекает большого внимания метеорологов. Исследователи специально изучили повседневные модели дождя и водяного пара для этого района.

Новые структуры, которые им удалось обнаружить, связаны с атмосферными реками, хорошо изученным и распространенным явлением. Атмосферные реки представляют собой длинные узкие области влажности, сконцентрированные в атмосфере. Такие стремительные потоки могут нести огромное количество воды, сбрасывая ее за собой полосой дождя и причиняя немалый ущерб прибрежным районам.