Атмосферные озера: над Индийским океаном открыли новое погодное явление
Новый тип погодного явления был обнаружен в небе над Индийским океаном. Явление, которое назвали «атмосферным озером», представляет собой медленно движущийся массив концентрированного водяного пара, который может держаться несколько дней.
Ученые Брайан Мейпс и Вей-Мин Цай сделали это открытие, изучая погодные условия над Индийским океаном. По их словам, этот регион не привлекает большого внимания метеорологов. Исследователи специально изучили повседневные модели дождя и водяного пара для этого района.
Новые структуры, которые им удалось обнаружить, связаны с атмосферными реками, хорошо изученным и распространенным явлением. Атмосферные реки представляют собой длинные узкие области влажности, сконцентрированные в атмосфере. Такие стремительные потоки могут нести огромное количество воды, сбрасывая ее за собой полосой дождя и причиняя немалый ущерб прибрежным районам.
По словам ученых, атмосферные озера начинаются как реки, но в определенный момент они смыкаются, образуя изолированную концентрированную массу водяного пара. Затем эти озера очень медленно дрейфуют по небу в районах, где скорость ветра держится около нуля. Исследователи уточняют, что атмосферные озера вмещают достаточно воды, чтобы образовать «лужу» глубиной несколько сантиметров и шириной около 1000 км.
Команда изучила спутниковые данные за пять лет в Индийском океане и нашла 17 атмосферных озер, которые продержались над океаном дольше шести дней. Они образовывались в любое время года обычно в пределах 10 градусов от экватора. Исследователи говорят, что они могут образовываться и дальше от экватора, и эти озера иногда превращаются в тропические циклоны.
Атмосферные озера, как правило, образовывались из потоков водяного пара, проистекающих из Индо-Тихоокеанского региона, а затем медленно дрейфовали на запад, пока не достигали восточного побережья Африки. Такие явления могут принести в эти районы довольно осадков.
Команда планирует продолжить изучение атмосферных озер, чтобы определить, могут ли они встречаться в других частях мира и как на них может повлиять изменение климата.
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