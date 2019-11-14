Австралия охвачена «катастрофическим» пожаром. В огне погибли сотни коал

Здесь и в соседнем Квинсленде насчитывается не менее 150 крупных очагов, и огонь по-прежнему представляет угрозу не только природе, но и людям. Известно о гибели 4 человек, 13 пожарных получили травмы, сгорело около 200 домов. Серьезно пострадали все лесные обитатели, которые не успели укрыться от быстро распространяющегося пламени, в том числе австралийские эндемики, относящиеся к уязвимым видам – коалы: погибло не менее 350 особей. Их обугленные тела находят в лесах спасатели (на видео ниже).