Австралия охвачена «катастрофическим» пожаром. В огне погибли сотни коал

С сентября в австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют лесные пожары. К настоящему времени сгорело более миллиона гектаров. Власти выпустили предупреждение об опасности «катастрофического масштаба», объявив чрезвычайное положение – первое за минувшие шесть лет.
Здесь и в соседнем Квинсленде насчитывается не менее 150 крупных очагов, и огонь по-прежнему представляет угрозу не только природе, но и людям. Известно о гибели 4 человек, 13 пожарных получили травмы, сгорело около 200 домов. Серьезно пострадали все лесные обитатели, которые не успели укрыться от быстро распространяющегося пламени, в том числе австралийские эндемики, относящиеся к уязвимым видам – коалы: погибло не менее 350 особей. Их обугленные тела находят в лесах спасатели (на видео ниже).
Сидней и его пригороды затянуты смогом. Два миллиона человек готовятся к эвакуации: улучшения ситуации ожидать не приходится. Огнеборцы не справляются с разгулом стихии: на фоне 30-градусной жары дуют очень сильные ветры.
В Австралии впереди – лето с его более высокими температурами. Специалисты прогнозируют, что массивное пламя вскоре перекинется и на западную часть страны.