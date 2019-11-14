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Природа

Австралия охвачена «катастрофическим» пожаром. В огне погибли сотни коал

Анастасия Баринова
14 ноября 2019
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Фото: stoll_photography/Instagram
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Фото: nampix/Instagram
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Фото: sarah_sulman/Instagram
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Фото: quantumuplift/Instagram
В Сиднее впервые с 2009 года объявлен катастрофический уровень пожарной опасности.

С сентября в австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют лесные пожары. К настоящему времени сгорело более миллиона гектаров. Власти выпустили предупреждение об опасности «катастрофического масштаба», объявив чрезвычайное положение – первое за минувшие шесть лет.

«Это реальное бедствие, которое штат, вероятно, никогда не видел прежде», – Дэвид Эллиотт (David Elliott), министр аварийных служб штата Новый Южный Уэльс.

Здесь и в соседнем Квинсленде насчитывается не менее 150 крупных очагов, и огонь по-прежнему представляет угрозу не только природе, но и людям. Известно о гибели 4 человек, 13 пожарных получили травмы, сгорело около 200 домов. Серьезно пострадали все лесные обитатели, которые не успели укрыться от быстро распространяющегося пламени, в том числе австралийские эндемики, относящиеся к уязвимым видам – коалы: погибло не менее 350 особей. Их обугленные тела находят в лесах спасатели (на видео ниже). 

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Koala Hospital Port Macquarie

Сидней и его пригороды затянуты смогом. Два миллиона человек готовятся к эвакуации: улучшения ситуации ожидать не приходится. Огнеборцы не справляются с разгулом стихии: на фоне 30-градусной жары дуют очень сильные ветры.

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NASA Съемка со спутника Terra, принадлежащего NASA, показывает масштабы пожаров: на снимке дым над горящими лесами на восточном побережье Австралии.

В Австралии впереди – лето с его более высокими температурами. Специалисты прогнозируют, что массивное пламя вскоре перекинется и на западную часть страны.