Австралия потратила 12,5 млн долларов, чтобы уничтожить крыс на острове. Но они вернулись

Остров Лорд-Хау торжественно объявили свободным от грызунов в 2019 году, но, кажется, защитники природы рано радовались. Недавнее появление почти сотни крыс заставляет их удивляться, выжили ли эти грызуны после истребления или новым особям удалось проникнуть на остров. А остров непростой – он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и там обитают различные исчезающие виды животных.

В апреле этого года местная жительница заметила крысу возле кладбища Недз-Бич. Это был первый случай с 2019 года, когда крысу видели где-либо на острове Лорд-Хау, расположенном в 781 км к северо-востоку от Сиднея. В результате расследования были пойманы две крысы: молодой самец и беременная самка.

Но это – только начало. В этом году на острове поймали и убили уже 96 крыс. Это вызывает сомнения по поводу того, что Программа уничтожения грызунов (REP) стоимостью 12,75 миллиона долларов на самом деле сработала.

До введения REP на Лорд-Хау обитало около 150 тысяч крыс и 210 тысяч мышей. Это слишком много для острова размером всего 14,55 квадратных километров. Островок настолько мал, что на нем не могут одновременно находиться более 400 туристов – что уж говорить про полчища крыс.