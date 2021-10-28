Австралия потратила 12,5 млн долларов, чтобы уничтожить крыс на острове. Но они вернулись
Остров Лорд-Хау торжественно объявили свободным от грызунов в 2019 году, но, кажется, защитники природы рано радовались. Недавнее появление почти сотни крыс заставляет их удивляться, выжили ли эти грызуны после истребления или новым особям удалось проникнуть на остров. А остров непростой – он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и там обитают различные исчезающие виды животных.
В апреле этого года местная жительница заметила крысу возле кладбища Недз-Бич. Это был первый случай с 2019 года, когда крысу видели где-либо на острове Лорд-Хау, расположенном в 781 км к северо-востоку от Сиднея. В результате расследования были пойманы две крысы: молодой самец и беременная самка.
Но это – только начало. В этом году на острове поймали и убили уже 96 крыс. Это вызывает сомнения по поводу того, что Программа уничтожения грызунов (REP) стоимостью 12,75 миллиона долларов на самом деле сработала.
До введения REP на Лорд-Хау обитало около 150 тысяч крыс и 210 тысяч мышей. Это слишком много для острова размером всего 14,55 квадратных километров. Островок настолько мал, что на нем не могут одновременно находиться более 400 туристов – что уж говорить про полчища крыс.
Мышей случайно завезли сюда корабли в середине XIX века, а затонувший в 1918 году у берега корабль обвиняют в «завозе» крыс. Эти инвазивные животные нанесли огромный ущерб экосистеме острова, что привело к исчезновению пяти видов птиц и 13 видов беспозвоночных. Всего нашествием грызунов было затронуто около 90 видов.
Чтобы истребить мышей и крыс, представители REP положили отравленные зерновые гранулы в 22 000 запираемых ловушек. А потом вертолеты сбросили смертоносное средство – в целом 44 тонны ядов, которые должны были уничтожить грызунов, не нанося ущерб остальной фауне. Казалось, что всё сработало, и в 2019 представители REP отчитались, что последнюю крысу на острове поймала дрессированная собака.
Теперь борьбу с грызунами пришлось возобновить. На острове разместили 250 камер с датчиками движения и развернули группы со специально обученными собаками из Нового Южного Уэльса и Новой Зеландии. На недавно обнаруженных крысах проводятся генетические тесты для определения их происхождения. Результаты ожидаются к концу года.
Тем не менее, меры по борьбе с грызунами дали свои плоды. Зоозащитники сообщают, что местная фауна уверенно восстанавливается: популяции животных, находящихся под угрозой исчезновения, растут.