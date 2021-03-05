Австралия сообщила об исчезновении 13 видов эндемичных животных
Правительство Австралии официально признало исчезновение 13 эндемичных видов — 12 млекопитающих и одной рептилии. Все эти животные вымерли после европейской колонизации континента.
Эти исчезновения не стали сюрпризом, поскольку произошли довольно давно, но были подтверждены только сейчас. Из 13 видов только два исчезли после 1950 года. Последняя гладконосая летучая мышь Pipistrellus murrayi исчезла в 2009 году, за ней последовал лесной сцинк острова Рождества (Emoia nativitatis), который вымер в 2014 году.
Число вымерших млекопитающих в обновленном списке достигло 34, что означает исчезновение более 10% из 320 наземных млекопитающих, обитавших в Австралии в 1788 году. Сюзанна Милторп из Общества дикой природы отмечает, что «ни одна страна, богатая или бедная, не имеет» подобной ситуации с вымиранием млекопитающих. Следом за Австралией в списке проблемных стран идет Гаити, где вымерло 9 млекопитающих.
Подтвержденными вымершими млекопитающими стали: пустынный беттонг или короткомордый кенгуру (Bettongia anhydra), налларборский карликовый беттонг (Bettongia pusilla), грызун Conilurus capricornensis, большая прыгающая мышь (Notomys robustus), грубошерстный бандикут (Perameles bougainville), пустынный бандикут (Perameles eremiana), налларборский бандикут (Perameles papillon), ушастая мышь (Pseudomys auritus), сине-серая мышь (Pseudomys glaucus) и сумеречная летучая лисица (Pteropus brunneus).
По словам Войнарски, почти во всех случаях наиболее правдоподобным объяснением их исчезновения было хищничество диких кошек, разрушение среды обитания и лесные пожары.
Войнарски объяснил, что, поскольку в музеях практически нет записей об этих видах, регистрация исчезновения часто основывалась на знаниях, которыми поделились коренные старейшины, живущие в отдаленных частях страны.
Около 100 эндемичных австралийских видов были внесены в список вымерших правительством или Международным союзом охраны природы, но Войнарски говорит, что реальное число, вероятно, будет более чем в 10 раз больше после подсчета вымерших беспозвоночных.