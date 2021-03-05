Австралия сообщила об исчезновении 13 видов эндемичных животных

Правительство Австралии официально признало исчезновение 13 эндемичных видов — 12 млекопитающих и одной рептилии. Все эти животные вымерли после европейской колонизации континента.

Эти исчезновения не стали сюрпризом, поскольку произошли довольно давно, но были подтверждены только сейчас. Из 13 видов только два исчезли после 1950 года. Последняя гладконосая летучая мышь Pipistrellus murrayi исчезла в 2009 году, за ней последовал лесной сцинк острова Рождества (Emoia nativitatis), который вымер в 2014 году.

Число вымерших млекопитающих в обновленном списке достигло 34, что означает исчезновение более 10% из 320 наземных млекопитающих, обитавших в Австралии в 1788 году. Сюзанна Милторп из Общества дикой природы отмечает, что «ни одна страна, богатая или бедная, не имеет» подобной ситуации с вымиранием млекопитающих. Следом за Австралией в списке проблемных стран идет Гаити, где вымерло 9 млекопитающих.