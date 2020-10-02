Багира Киплинга: паук с нетипичными пищевыми предпочтениями

Как известно, большинство пауков — хищники. Однако виду пауков под названием Багира Киплинга (Bagheera kiplingi) присуще нехарактерное другим паукам предпочтение в питании. Обычно этот вид потребляет исключительно растительную пищу.

Согласно результатам наблюдения за пауками, 90% их рациона составляет растительная пища, получаемая из цветочного нектара или, чаще всего, из телец Бельта, растительных структур на кончиках листьев акаций. Кроме пауков, бельтовыми тельцами питаются муравьи, которые «культивируют» и защищают эти организмы. Багире Киплинга обычно приходится воровать тельца Бельта у муравьев.

Примечательно, что во время засушливого сезона растительноядные пауки становятся хищниками. Однако жертвой становятся не запутавшиеся в паутине, как это бывает у большинства пауков, насекомые, а их собратья. Каннибализм у Багиры Киплинга заканчивается с восстановлением благоприятного для неё климата.

Между прочим, такое необычное название паук получил в честь Багиры — персонажа известной «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Почему биологи Джордж и Элизабет Пекхэм так именовали паука — неизвестно.

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