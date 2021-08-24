Бактерии голодали тысячу дней и выжили

Ученые из Университета Индианы провели исследование, чтобы проверить жизнеспособность около сотни разных популяций бактерий, представляющих 21 различный таксон. Их поместили в закрытую среду без каких-либо источников пищи на тысячу дней.

Как выяснили исследователи, популяции бактерий поначалу сокращались, но почти все они пережили тысячу дней голодания практически без изменений. Некоторые группы даже стабилизировались со временем – их популяция практически не изменилась после первых нескольких сотен дней.

Часто голодные бактерии замедляли свои биологические процессы, и это означало, что им для жизни требовалось меньше энергии. Некоторые превратились в споры, почти инертную форму жизни, для поддержания которой требуется невероятно мало энергии. Другие бактерии обратились к каннибализму, питаясь своими товарищами, которые не пережили голода.

Хотя эксперимент длился всего 1000 дней, команда оценила скорость сокращения этих популяций за это время, чтобы понять, как долго они теоретически могут выжить. Они пришли к выводу, что самые выносливые группы бактерий могли бы прожить до 100 000 лет и более!