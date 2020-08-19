Бактерии, питающиеся только воздухом, обнаружили в Арктике и на Тибетском плато

Каждому живому существу, включая бактерии, необходимо откуда-то получать энергию. Бактерии могут питаться, разлагая органику, окисляя неорганические соединения, или же они могут использовать энергию света. Кроме того, живым организмам для существования необходима вода.
Однако в 2017 году группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) обнаружила в Антарктиде бактерии, которые могут получать энергию исключительно из воздуха. Они ловят из него водород, монооксид углерода (СО) и углекислый газ (СО2). Из углекислого газа бактерии строят биомолекулы, а энергию для синтеза добывают, окисляя CO до CO2. Это явление известно как атмосферный хемосинтез.
Такие способности пришлись как нельзя кстати в условиях, где очень мало другой жизни и практически нет воды в жидком виде. Уже тогда авторы открытия предсказали, что бактерии, питающиеся воздухом, могут быть найдены в других суровых местах нашей планеты, где с пищей все столь же тяжело, как и в Антарктиде. Теперь это подтверждено официально.
Все те же ученые из UNSW обнаружили, что два гена, ранее связанные с атмосферным хемосинтезом, широко распространены в почве в двух других аналогичных средах — Арктике и Тибетском плато. Исследователи собрали 122 образца почвы из 14 участков, затем извлекли из них ДНК и секвенировали ее. Они обнаружили, что два интересующих гена присутствовали во всех 122 образцах в разных количествах в зависимости от уровня питательных веществ, которые может предложить каждое место.
По словам Белинды Феррари, которая возглавит следующий этап исследования, теперь ученые попытаются «изолировать одну из этих новых бактерий в лаборатории, чтобы получить чистую культуру». Это будет непросто, потому что чашка Петри отличается от их естественной среды.
Команда говорит, что это исследование имеет более широкие последствия, помимо обнаружения бактерий. Оно может повлиять на наше понимание углеродного бюджета планеты, обнаружив ранее неизвестный сток углерода. Это может даже предполагать, что инопланетная жизнь могла выжить в более суровых условиях, чем мы думали.
Не исключено, что на этот вопрос положительно ответит миссия NASA Perseverance, в рамках которой марсоход проанализирует грунт на Марсе на наличие признаков древней микробной жизни.