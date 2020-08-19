Бактерии, питающиеся только воздухом, обнаружили в Арктике и на Тибетском плато

Каждому живому существу, включая бактерии, необходимо откуда-то получать энергию. Бактерии могут питаться, разлагая органику, окисляя неорганические соединения, или же они могут использовать энергию света. Кроме того, живым организмам для существования необходима вода.

Однако в 2017 году группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) обнаружила в Антарктиде бактерии, которые могут получать энергию исключительно из воздуха. Они ловят из него водород, монооксид углерода (СО) и углекислый газ (СО2). Из углекислого газа бактерии строят биомолекулы, а энергию для синтеза добывают, окисляя CO до CO2. Это явление известно как атмосферный хемосинтез.

Такие способности пришлись как нельзя кстати в условиях, где очень мало другой жизни и практически нет воды в жидком виде. Уже тогда авторы открытия предсказали, что бактерии, питающиеся воздухом, могут быть найдены в других суровых местах нашей планеты, где с пищей все столь же тяжело, как и в Антарктиде. Теперь это подтверждено официально.

Все те же ученые из UNSW обнаружили, что два гена, ранее связанные с атмосферным хемосинтезом, широко распространены в почве в двух других аналогичных средах — Арктике и Тибетском плато. Исследователи собрали 122 образца почвы из 14 участков, затем извлекли из них ДНК и секвенировали ее. Они обнаружили, что два интересующих гена присутствовали во всех 122 образцах в разных количествах в зависимости от уровня питательных веществ, которые может предложить каждое место.