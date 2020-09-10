Барибал забрался в пруд с карпами кои и поиграл с резиновыми уточками: видео

Летом Джим Торп из Пенсильвании как раз закончил обустраивать рядом с домом искусственный пруд. Он посадил туда карпов кои, добавил несколько резиновых утят во главе с утками и устроил небольшой водопадик. В один день это умиротворенное место посетил неожиданный гость: черный медведь.

Джим рассказывает, что в тот день было особенно жарко — больше 37ºC. Зверь спустился с горы и, по-видимому, решил освежиться. Недолго думая он забрался прямо в пруд и некоторое время жевал там растения, значительно проредив зеленые заросли на воде. После мишка заинтересовался утками — сперва он взял в зубы желтого утенка, а потом попытался ухватить за хвост покачивающуюся на поверхности пруда утку.