Барибал забрался в пруд с карпами кои и поиграл с резиновыми уточками: видео

Летом Джим Торп из Пенсильвании как раз закончил обустраивать рядом с домом искусственный пруд. Он посадил туда карпов кои, добавил несколько резиновых утят во главе с утками и устроил небольшой водопадик. В один день это умиротворенное место посетил неожиданный гость: черный медведь.
Джим рассказывает, что в тот день было особенно жарко — больше 37ºC. Зверь спустился с горы и, по-видимому, решил освежиться. Недолго думая он забрался прямо в пруд и некоторое время жевал там растения, значительно проредив зеленые заросли на воде. После мишка заинтересовался утками — сперва он взял в зубы желтого утенка, а потом попытался ухватить за хвост покачивающуюся на поверхности пруда утку.
Как говорит Джим, ему часто приходилось видеть черных медведей, которые бродили около пруда, но еще ни один из них не решался забраться прямо в воду. Впрочем, после ухода хищника выяснилось, что ни карпы, ни уточки не пострадали. Косолапый оставил несколько выбоин в каменной кладке у пруда, но это было легко поправить.
Посмотрите, как аллигатор забрался в бассейн и покатался на надувном аллигаторе.