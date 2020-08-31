Башня Дьявола: первый национальный памятник США

На северо-западе США расположено необычное и величественное геологическое образование, похожее на гигантский пень, — Башня Дьявола. Она достигает в высоту почти 400 метров, а диаметр основания «башни» составляет около 300 метров.

У местных жителей существует легенда, что на вершине этого формирования живет демон, который ненавидит людей и нередко пытается их уничтожить. Когда это случается, демон начинает плясать и бить в барабан, из-за чего сгущаются тучи, по округе разносятся раскаты грома, и вскоре начинается гроза. И только страх демона перед тем, что молния может попасть в него самого, заставляет свирепое божество прекратить пляски. Впрочем, молнии всё-таки ударяют в вершину Башни Дьявола, ведь на Великих Равнинах, где она находится, это самый высокий объект.

Башня Дьявола начала образовываться приблизительно 50 млн лет назад, когда Равнины покрывало море, и на его дне отлагались толщи осадков. В осадочные породы на месте, где сегодня находится «башня», из глубины проникла расплавленная магма. Она застыла, не дойдя до поверхности, в виде столбообразного базальтового формирования (интрузии).

Через миллионы лет море отступило, и под действием эрозии слой осадочных пород начал разрушаться, оголив в итоге эту интрузию. Несмотря на свою прочность, благодаря которой Башня Дьявола сохранилась до наших дней, под воздействием эрозии она постепенно разрушается, образуя небольшой холм у подножия из отвалившихся от её верхушки кусков.

Тем не менее Башня Дьявола по-прежнему поражает своими исполинскими размерами и уникальным внешним видом, ежегодно привлекая сотни путешественников из разных стран. В истории США это первый объект, признанный национальным монументом.

Следует заметить, что образования из похожих многоугольных базальтовых колонн можно увидеть и в других местах нашей планеты. Например, на Курильских островах или в Ирландии.

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