Бегемот, гиены и гиеновидные собаки соперничают за добычу: уникальное видео

В южноафриканском заповеднике — парке Крюгера — туристам удалось снять разношерстную встречу диких обитателей саванны: на кадры видеозаписи попала стая гиеновидных собак, гиены, гиппопотам и две импалы, ставшие жертвами в этом столкновении агрессивных и голодных зверей.

С одного из ракурсов происходящее снимал Роган Роумс, фотограф и видеограф проекта «Африка пешком». Он признался, что увиденное определенно входит в тройку самых шокирующих сцен за все три года его работы. С другой точки животных запечатлел экскурсовод Франсуа Пиенар, который отправился ранним утром вместе с семьей на прогулку по парку. По рации они услышали, что неподалеку гиеновидные собаки гонятся за импалой, и отправились туда.

К моменту, когда наблюдатели оказались на месте, гиеновидные собаки, действующие слаженно, как единый организм, поймали одну из импал и повалили ее на землю. Вторая антилопа прыгнула в воду, спасаясь от хищников, и отчаянно пыталась найти выход из этой ситуации: не все гиеновидные собаки отвлеклись на новую добычу, многие сторожили вторую жертву на берегу.

К тому времени к шумной группе диких собак присоединились гиены, решившие отобрать убитую импалу у голодной стаи. Они уже разорвали жертву и теперь боролись за нее, перетаскивая из стороны в сторону и огрызаясь друг на друга.