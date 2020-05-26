Бегемот, гиены и гиеновидные собаки соперничают за добычу: уникальное видео

В южноафриканском заповеднике — парке Крюгера — туристам удалось снять разношерстную встречу диких обитателей саванны: на кадры видеозаписи попала стая гиеновидных собак, гиены, гиппопотам и две импалы, ставшие жертвами в этом столкновении агрессивных и голодных зверей.
С одного из ракурсов происходящее снимал Роган Роумс, фотограф и видеограф проекта «Африка пешком». Он признался, что увиденное определенно входит в тройку самых шокирующих сцен за все три года его работы. С другой точки животных запечатлел экскурсовод Франсуа Пиенар, который отправился ранним утром вместе с семьей на прогулку по парку. По рации они услышали, что неподалеку гиеновидные собаки гонятся за импалой, и отправились туда.
К моменту, когда наблюдатели оказались на месте, гиеновидные собаки, действующие слаженно, как единый организм, поймали одну из импал и повалили ее на землю. Вторая антилопа прыгнула в воду, спасаясь от хищников, и отчаянно пыталась найти выход из этой ситуации: не все гиеновидные собаки отвлеклись на новую добычу, многие сторожили вторую жертву на берегу.
К тому времени к шумной группе диких собак присоединились гиены, решившие отобрать убитую импалу у голодной стаи. Они уже разорвали жертву и теперь боролись за нее, перетаскивая из стороны в сторону и огрызаясь друг на друга.
Суматоха на берегу потревожила бегемота, отдыхающего в воде, и он вышел на берег, чтобы прогнать чужаков со своей территории. Ни гиены, ни целая стая диких собак этому африканскому тяжеловесу не страшны: зубы бегемотов могут вырастать до полуметра, а их толстую шкуру прокусить сможет далеко не каждый хищник (даже со львиными прайдами бегемот не церемонится).
Попытавшись разогнать хищников, бегемот вернулся в воду, где все еще оставалась беспомощно плавающая импала, не рискующая выходить на берег, где ее ждали гиеновидные собаки. Одна из них осмелела и ринулась в воду, догоняя антилопу и хватая ее за шею. Сородичи явно предвкушали сытный ужин, но тут к антилопе устремился бегемот — и собака, почуяв неладное, отпустила жертву.
На некоторое время и антилопа, и гиппопотам скрылись под водой, а затем тот резко вынырнул, подбрасывая зажатую в пасти импалу в воздух (что шокировало всех свидетелей этой сцены). Гиеновидные собаки, поняв, что вторая антилопа им сегодня не достанется, подежурили на берегу еще некоторое время и удалились.
Посмотрите, как импала пытается спастись одновременно от бегемота и крокодила.