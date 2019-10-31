Бегство цыплят: откуда у них взялся механизм защиты от опасности

У животных при встрече с хищником проявляется реакция «бей или беги», сформировавшаяся в ходе эволюции. В момент опасности гипоталамус передает химический сигнал надпочечникам, тем самым активируя симпатическую нервную систему. Надпочечные железы выделяют гормоны катехоламины – адреналин и норадреналин. Они способствуют немедленным физическим реакциям, связанным с подготовкой всех мышц к повышенной активности.

Реакция зависит от ситуации и способностей конкретного представителя фауны. Нередко вместо варианта «беги» животные, завидев врага, стараются остаться незамеченными: притворяются мертвыми или замирают. Ученые решили узнать, передаются ли эти навыки в ходе обучения со стороны взрослых особей, или же они закладываются еще на генетическом уровне.



Для экспериментов, которые проводили биологи из Университета Тренто, были выбраны цыплята: в отличие от многих других представителей фауны, они с рождения способны самостоятельно передвигаться и искать пищу. Участниками опытов стало 218 птенцов, вылупившихся в темноте. Каждый из них жил в отдельном слабо освещенном помещении, ни с кем не взаимодействуя.



На четвертый день с момента появления на свет цыплят помещали в экспериментальную зону на несколько минут. Там на мониторе им демонстрировали движущиеся фигуры и силуэты, символизирующие угрозу: хищника и его перемещения. Реакцию птиц оценивали с помощью видеозаписи (камера была установлена под прозрачным полом экспериментальной зоны – так можно было отслеживать каждое движение цыплят).

Птенцы, встречаясь с потенциальной опасностью, сразу продемонстрировали инстинктивные попытки защититься без всякого опытного знания о том, что это необходимо. Расширяющийся круг (который имитировал снижающуюся хищную птицу) заставлял их ускорять свои движения и пытаться убежать. При виде другого стимула, который оставался небольшим и проносился над головой (что было призвано изобразить пролетающего мимо хищника) цыплята, напротив, замедляли движение, притаившись, будто хотели остаться незамеченными. На основе этого ученые сделали вывод, что защитная реакция цыплят самопроизвольна и обеспечивается врожденными механизмами, а не повторением за поведением других сородичей.



Посмотрите, как на опасность реагируют растения.