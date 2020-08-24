Белая медведица привела медвежат в Певек: видео
Трех здоровых на вид полярных медведей — самку и ее детенышей — жители Певека засняли на видео в момент их прибытия три дня назад, сообщают Siberian Times.
Они находятся недалеко от города и плавучей атомной станции «Академик Ломоносов», которая начала работать в Певеке несколько месяцев назад. До сих пор неясно, была ли семья так близка к людям из-за голода, как полагает большинство местных жителей, или потому, что их преследовал крупный агрессивный самец.
Медведица кормила детенышей и купалась вместе с ними в заливе Чаунская губа. На берегу их окружила стая возмущенных собак, но медведицу это не испугало — несмотря на пару вялых атак, она явно видит в них всего лишь источник шума, а не реальную угрозу. Косолапая семья также была запечатлена гуляющей рядом с закрытой деревней Янранай.
Хотя вся территория Чукотки является частью среды обитания белых медведей, они редко подходят так близко к поселениям.
Пока что поведение животных было мирным, но местные жители заявили, что обновили запас ракет и перцовых баллончиков на случай, если внезапно придется столкнуться с медведями нос к носу.
«Нам действительно необходимо разработать сервис по помощи белым медведям на Чукотке и сделать так, чтобы не было опасности для местных жителей. Должен быть способ безопасно вывести белых медведей из деревень и городов, как на Аляске и в Канаде», — отметил Игорь Ранав, который снимал медведей, плавающих в море.
Например, для того, чтобы обезопасить людей от белых медведей и белых медведей — от людей, в селе Рыркайпий на Чукотке есть Медвежий патруль, бригада из добровольцев, которую возглавляет местная жительница Татьяна Миненко. В последнее время белые медведи целыми десятками подходят все ближе к населенным пунктам – в маленьком чукотском селе ситуация осложняется еще и тем, что рядом, на мысе Кожевникова, находятся моржовые колонии, набеги на которые не прочь устроить хищники.