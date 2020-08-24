Белая медведица привела медвежат в Певек: видео

Трех здоровых на вид полярных медведей — самку и ее детенышей — жители Певека засняли на видео в момент их прибытия три дня назад, сообщают Siberian Times.

Они находятся недалеко от города и плавучей атомной станции «Академик Ломоносов», которая начала работать в Певеке несколько месяцев назад. До сих пор неясно, была ли семья так близка к людям из-за голода, как полагает большинство местных жителей, или потому, что их преследовал крупный агрессивный самец.