Белая сова совершает заплыв в стиле баттерфляй: видео

Полярная сова — довольно крупная птица: длина ее тела может достигать 70 см, а масса — 3-х кг. В основной рацион входят мелкие грызуны, но также сова любит рыбу. Ее перья не являются водонепроницаемыми — птица ловит морских обитателей с воздуха, но с водой она контактировать способна и может плавать на короткие расстояния. Специалисты говорят, что это происходит «вопреки желанию»: вероятнее всего, в случае какой-то непредвиденной ситуации.

Посмотрите на другую плавающую сову.