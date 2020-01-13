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Природа

Белая сова совершает заплыв в стиле баттерфляй: видео

13 января 2020
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Фото: PublicDomainPictures
Птица не является водоплавающей, но в случае опасности использует любые приемы.

Сотрудники департамента шерифа округа Макомб (штат Мичиган) поделились удивительным видео, на котором видна сова плывет по озеру Сент-Клер. Вероятнее всего, это белая, или полярная сова (Bubo scandiacus, Nyctea scandiaca): ее несколько раз замечали в этой местности. Птица пересекла водоем и выбралась на берег. Оказавшись на скале, она стряхнула остатки воды и улетела.

Полярная сова — довольно крупная птица: длина ее тела может достигать 70 см, а масса — 3-х кг. В основной рацион входят мелкие грызуны, но также сова любит рыбу. Ее перья не являются водонепроницаемыми — птица ловит морских обитателей с воздуха, но с водой она контактировать способна и может плавать на короткие расстояния. Специалисты говорят, что это происходит «вопреки желанию»: вероятнее всего, в случае какой-то непредвиденной ситуации.

Посмотрите на другую плавающую сову.