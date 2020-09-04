Белка-шпион наблюдает за дракой оленей из гущи событий: видео

«Шпион в дикой природе» — инновационный сериал от BBC, в котором задействовано более 50 ультрареалистичных аниматронных животных-шпионов, которые наблюдают за жизнью зверей в самых разных уголках мира, позволяя нам взглянуть на все глазами непосредственных участников происходящего.

Очередной отрывок из сериала посвящен повадкам благородных оленей во время гона. Для того, чтобы подсмотреть за копытными, авторы сериала отправили к ним маленького и незаметного шпиона — белку-робота с глазами-объективами и орехом в лапках, также оснащенным камерой.