Белка-шпион наблюдает за дракой оленей из гущи событий: видео

«Шпион в дикой природе» — инновационный сериал от BBC, в котором задействовано более 50 ультрареалистичных аниматронных животных-шпионов, которые наблюдают за жизнью зверей в самых разных уголках мира, позволяя нам взглянуть на все глазами непосредственных участников происходящего.
Очередной отрывок из сериала посвящен повадкам благородных оленей во время гона. Для того, чтобы подсмотреть за копытными, авторы сериала отправили к ним маленького и незаметного шпиона — белку-робота с глазами-объективами и орехом в лапках, также оснащенным камерой.
Благородные олени (Cervus elaphus) — распространенные животные. Эти парнокопытные обитают в большей части Европы, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, в некоторых частях Западной и Центральной Азии. Обычно взрослые самцы оленей ведут одинокий образ жизни, а самки живут небольшими группами со своими детенышами за несколько лет. Только во время гона — каждую осень — самцы собирают себе гарем из нескольких самок, количество которых может достигать 20 особей. За одним из таких оленьих стад и наблюдала механическая белка, сидя на куче листвы прямо под ногами у животных.
Вожак стада должен охранять свой гарем, который может отбить и увести более сильный и удачливый соперник. Вскоре другой олень появляется на горизонте, и самец стада начинает готовиться к бою. Оба оленя оглашают округу трубным ревом, сближаясь, а после склоняют головы, выставляя вперед свое главное орудие — ветвистые рога. Теперь главная задача — сбить соперника с ног и повалить на землю. Сцепившиеся рогами олени зачастую обречены и погибают от голода или нападения хищников.
Два самца сталкиваются рогами, нападая друг на друга и совсем не обращая внимания на белку у них под ногами. Пару раз пушистой шпионке достается — одним из ударов рогов ее чуть не сбивают на землю. Удивительно, что в пылу драки самцы не растоптали ее, но механическому оператору даже удается сделать несколько эффектных кадров торжествующе ревущего победителя.
После этого к робобелке подбирается другая белка — на этот раз настоящая. Ее внимание привлекает не сама шпионка, а аппетитный орех в ее лапках, и вскоре она уже выхватывает желанную добычу из лап неподвижной механичской соперницы. Камера, вмонтированная в скорлупу, успевает запечатлеть, как белка уносит орех подальше и закапывает его, делая тайничок на будущее.