Белки слушают щебетание птиц, чтобы убедиться в собственной безопасности

Беззаботное щебетание птиц дарит чувство спокойствия не только людям – оказывается, белки тоже прислушиваются к пернатым и перестают бояться, когда те не подают сигналов опасности.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи наблюдали за поведением 54 диких карлоинских белок (Sciurus carolinensis) в общественных парках и жилых районах штата Огайо.

Ученые включали запись крика краснохвостого сарыча (Buteo jamaicensis) – хищной птицы из семейства ястребиных, опасного врага и белок, и мелких птиц. Вслед за этим биологи в зависимости от фазы эксперимента либо включали щебетание певчих птиц, либо оставляли белок в тишине, наблюдая за их поведением на протяжении трёх минут.

Исследователи обнаружили, что все белки, услышавшие крик ястреба, демонстрировали поведение, сигнализирующее об опасности от приближающегося хищника – замирали или обращались в бегство. Если за этим следовала тишина – белки продолжали вести себя настороженно и нервно, прислушиваясь к малейшему шороху. Но те из белок, кто слышал запись щебетания птиц, быстро успокаивались и принимались за свои повседневные дела.

Это говорит о том, что белки могут использовать случайное щебетание многих видов птиц в качестве индикатора безопасности, что позволяет им быстро вернуться к нормальному поведению, а не оставаться в состоянии повышенной бдительности после того, как угроза исчезла.

Авторы добавляют: «Мы знали, что белки подслушивают тревожные крики некоторых видов птиц, но были рады обнаружить, что они также слушают их щебетание, указывающее на то, что птицы чувствуют себя в безопасности. Возможно, в некоторых обстоятельствах звуки, сигнализирующие о безопасности, могут быть так же важны, как сигналы опасности».

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