Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Белки слушают щебетание птиц, чтобы убедиться в собственной безопасности

05 сентября 2019
ариф нариманов.jpg
Фото: Ариф Нариманов
татьяна дударенко.jpg
Фото: Татьяна Дударенко
Американские ученые доказали это с помощью эксперимента.

Беззаботное щебетание птиц дарит чувство спокойствия не только людям – оказывается, белки тоже прислушиваются к пернатым и перестают бояться, когда те не подают сигналов опасности. 

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи наблюдали за поведением 54 диких карлоинских белок (Sciurus carolinensis) в общественных парках и жилых районах штата Огайо.

Ученые включали запись крика краснохвостого сарыча (Buteo jamaicensis) – хищной птицы из семейства ястребиных, опасного врага и белок, и мелких птиц. Вслед за этим биологи в зависимости от фазы эксперимента либо включали щебетание певчих птиц, либо оставляли белок в тишине, наблюдая за их поведением на протяжении трёх минут.

Исследователи обнаружили, что все белки, услышавшие крик ястреба, демонстрировали поведение, сигнализирующее об опасности от приближающегося хищника – замирали или обращались в бегство. Если за этим следовала тишина – белки продолжали вести себя настороженно и нервно, прислушиваясь к малейшему шороху. Но те из белок, кто слышал запись щебетания птиц, быстро успокаивались и принимались за свои повседневные дела.

Это говорит о том, что белки могут использовать случайное щебетание многих видов птиц в качестве индикатора безопасности, что позволяет им быстро вернуться к нормальному поведению, а не оставаться в состоянии повышенной бдительности после того, как угроза исчезла.

Авторы добавляют: «Мы знали, что белки подслушивают тревожные крики некоторых видов птиц, но были рады обнаружить, что они также слушают их щебетание, указывающее на то, что птицы чувствуют себя в безопасности. Возможно, в некоторых обстоятельствах звуки, сигнализирующие о безопасности, могут быть так же важны, как сигналы опасности».

Почитайте о секретах беличьих складов.

/upload/iblock/0a1/0a1ecfc1bcba2ff1e007a9a852a5070b.jpg
Природа
Женщину с белкой-антидепрессантом сняли с авиарейса
/upload/iblock/370/370f395e9129ef9fc5310fc032291a39.jpg
Птицы
Птичьи мозги: что мы знаем об интеллекте пернатых?
/upload/iblock/efe/efeafd1d57c97dec772361d52e44ef76.jpg
Природа
Из-за изменений климата синицы разозлились и начали убивать
/upload/iblock/ad4/ad410bf64ee320b198840debeb7e0dfd.jpg
Природа
Удивительные факты об интеллекте белок
ThermalDaspletoFinal-FullWeb.jpg
Звери
Зачем ти-рексу были нужны отверстия в черепе?
Ричард Браунинг
Техника
Почтальон-ракета: изобретатель доставил письмо на реактивном ранце
MZ3473_20180615_0030.jpg
Люди планеты
За сокращение вредных выбросов: борьба Ма Чжуня
Космодром имени имама Хомейни
Космос
Твит Дональда Трампа позволил рассекретить военный спутник США
/upload/iblock/e01/e017196a42d10f23eaa085c3190546e8.jpg
Природа
Как мигрируют животные: интерактивная карта