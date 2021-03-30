Белого медведя заметили в Якутии, в 300 км от места его обитания: видео

В Верхоянском районе на автодороге между Верхоянском и селом Столбы заметили белого медведя. Жители Якутии, передвигавшиеся по дороге на автомобиле, снизили скорость, заметив животное, и старались держаться от него на безопасном расстоянии.

Как сообщает YouTube-канал «Удивительная Якутия», путники сначала не поверили своим глазам и предположили, что это бурый медведь, который кажется белым при свете фар, однако и встреча с бурым медведем в это время маловероятна, так как они находятся в спячке.

Затем авторы ролика предположили, что медведь мог попасть в этот район по реке Яна, которая впадает в море Лаптевых, до которого от Верхоянска около 600 км. Ближайшей же к городу точкой арктического побережья является бухта Сытыган-Тала, она находится в 300 км к северу от Верхоянска.

В конце ролика водитель, заметивший машину, движущуюся навстречу, посигналил, чтобы медведь свернул на обочину.