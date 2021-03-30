Белого медведя заметили в Якутии, в 300 км от места его обитания: видео

В Верхоянском районе на автодороге между Верхоянском и селом Столбы заметили белого медведя. Жители Якутии, передвигавшиеся по дороге на автомобиле, снизили скорость, заметив животное, и старались держаться от него на безопасном расстоянии.
Как сообщает YouTube-канал «Удивительная Якутия», путники сначала не поверили своим глазам и предположили, что это бурый медведь, который кажется белым при свете фар, однако и встреча с бурым медведем в это время маловероятна, так как они находятся в спячке.
Затем авторы ролика предположили, что медведь мог попасть в этот район по реке Яна, которая впадает в море Лаптевых, до которого от Верхоянска около 600 км. Ближайшей же к городу точкой арктического побережья является бухта Сытыган-Тала, она находится в 300 км к северу от Верхоянска.
В конце ролика водитель, заметивший машину, движущуюся навстречу, посигналил, чтобы медведь свернул на обочину.
Официальные власти Якутии объявили о начале поисков животного.
«Мы направили инспекторов для проверки того места, где был замечен медведь», — сказал Сахамин Афанасьев, министр экологии Якутии.
Обследовав автодорогу Столбы-Батагай, инспекторы установили, что встреча людей с животным произошла примерно в 15 км от села Столбы и в 37 км от поселка Батагай. Затем инспекторы на двух снегоходах направились по следам медведя, которые уходят от трассы на юго-запад. Они так и не смогли обнаружить самого белого медведя, поэтому пришлось вернуться в Батагай. По их словам, администрации близлежащих населенных пунктов предупреждены о потенциальной опасности, им даны соответствующие рекомендации.
По словам другого чиновника, Якова Сивцева, следы медведя были измерены и сфотографированы, чтобы поделиться ими с экспертами.
Обычно белые медведи не заходят так далеко вглубь суши, но это не единственный подобный случай. В последний раз полярный медведь так далеко заблудился в сентябре 2017 года.
10-месячная самка белого медведя была спасена в Верхоянском районе. Она потеряла мать и была обнаружена во время рейда на рыбоперерабатывающий завод на реке Колыма. Медведицу поймали и передали сначала в Московский зоопарк, а теперь она является главной достопримечательностью Нижегородского зоопарка.