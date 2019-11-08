Белуха играет с моряками в регби: видео

Белухи – умные и дружелюбные животные.
На днях сборная Южной Африки по регби выиграла Кубок мира в третий раз, победив в финале Англию со счетом 32-12. Радостное настроение жителей страны распространяется далеко за ее пределы: моряки исследовательского судна Gemini Craft взяли в плавание мяч и подключили к игре белуху. Члены экипажа кидали мяч в воду, а кит раз за разом ловил его и приносил обратно.
Это обычное поведение для собак, но оно иногда встречается и у белух: они любопытны, игривы и могут идти контакт с человеком. У берегов Норвегии известна столь же общительная белуга: она вернула туристке упавший в воду телефон.
Правда, ее считают шпионом – слишком уж часто она приближается к людям.