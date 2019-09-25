Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Белуха по кличке Валдимир вернула каякеру упавшую на дно видеокамеру

Анастасия Баринова
25 сентября 2019
002002.jpg
Фото: Caters Clips
00404404.jpg
Фото: Caters Clips
В Норвегии давно знакомы с китом, которого считают русским шпионом.

В Баренцевом море живет множество достойных внимания представителей фауны, но один из них прославился на весь мир. В апреле 2019 года к лодке норвежских рыбаков подплыла белуха (лат. Delphinapterus leucas), и люди увидели на ее теле камеру GoPro и ремни. При этом кит дал себя погладить.

Норвежские военные предположили, что белуха могла принадлежать ВМФ России, где китов якобы приручают и тренируют, чтобы использовать их как разведчиков. Эксперты раскритиковали эту версию, предложив свою: животное могло сбежать от контрабандистов, из какой-либо «китовой тюрьмы» или от ученых, которые с его помощью изучали морские просторы и повадки этих китов. Но поскольку норвежские специалисты не укрепляют на китах ременную упряжь, белухе было приписано русское происхождение. Телеканал NRK объявил конкурс на лучшее имя, и победило «Валдимир» (Hvaldimir): объединение слова «hvalen» (норв. «кит») с именем российского президента.

В мае белуха вернула туристке упавший в воду телефон, и многие решили, что это снова был дружелюбный Валдимир.

А недавно знаменитый кит подплыл к норвежским каякерам и принялся позировать на камеру. Автор видео Йоахим Ларссен (Joachim Larssen) не смог устоять и начал его гладить.

«Я не собирался его трогать: я никогда не прикасаюсь к диким животным, если им не нужна помощь. Но в данном случае я сделал исключение из-за того, как сильно он хотел контакта, это было волшебно!» – Йоахим Ларссен.

Затем каякер решил сделать несколько кадров под водой, но кит случайно сбил камеру, и та упала на дно. Однако людям не пришлось прощаться с аппаратурой: белуха нырнула и достала ее, бросив затем в лодку.

Как и многие его соотечественники, норвежец не сомневается, что Валдимир натренирован русскими. Соответствует ли это действительности, так и не доказано, но животные действительно могут быть шпионами.

236984194_5e3a89202e_k.jpg
Звери
Почему обезьяны любят алкоголь в низких концентрациях и где они его берут?
18.09.2019_SF_550.jpg
Происшествия
На военно-научное судно Северного флота напала моржиха
default.png
Природа
В Алтайском крае создадут нацпарк площадью более 200 тысяч гектаров
Rubjerg Knude Lighthouse
Фото
Самые красивые маяки мира
Asus ZenBook Pro Duo. Марина Маковецкая
Компас России
Попутчик не в тягость: на что способен ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo
MM8849_180610_027725.jpg
Природа
Закулисье зоотуризма: специальный репортаж
D_ahErGWsAEh_VF.jpg
Природа
Медуза размером с человека: где её нашли?
/upload/iblock/9f9/9f94c5ade680522c5c99754f5a60029c.jpg
Природа
Без права на вздох: фридайвер фотографирует китов
/upload/iblock/a32/a32b4876efc6e531391082ca8ebe7cd2.jpg
Природа
В английском городе отменили праздник, чтобы не беспокоить кита