Белуха по кличке Валдимир вернула каякеру упавшую на дно видеокамеру

В Баренцевом море живет множество достойных внимания представителей фауны, но один из них прославился на весь мир. В апреле 2019 года к лодке норвежских рыбаков подплыла белуха (лат. Delphinapterus leucas), и люди увидели на ее теле камеру GoPro и ремни. При этом кит дал себя погладить.



Норвежские военные предположили, что белуха могла принадлежать ВМФ России, где китов якобы приручают и тренируют, чтобы использовать их как разведчиков. Эксперты раскритиковали эту версию, предложив свою: животное могло сбежать от контрабандистов, из какой-либо «китовой тюрьмы» или от ученых, которые с его помощью изучали морские просторы и повадки этих китов. Но поскольку норвежские специалисты не укрепляют на китах ременную упряжь, белухе было приписано русское происхождение. Телеканал NRK объявил конкурс на лучшее имя, и победило «Валдимир» (Hvaldimir): объединение слова «hvalen» (норв. «кит») с именем российского президента.



В мае белуха вернула туристке упавший в воду телефон, и многие решили, что это снова был дружелюбный Валдимир.