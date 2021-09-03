Белые акулы пируют на туше горбатого кита: видео

В середине августа группа биологов из Массачусетса отправилась в морской заповедник Stellwagen Bank National Marine Sanctuary, расположенный к востоку от Бостона. В задачу входило оснащение гигантских, или исполинских акул (Cetorhinus maximus) чипами и маячками для дальнейшего отслеживания их жизни и поведения. Однако во время экспедиции ученые наткнулись на их гораздо более агрессивных родственниц: не менее восьми белых акул обнаружили тушу детеныша кита и активно разрывали ее на куски. «Невообразимое зрелище», как его описывают наблюдатели, также включало тысячи голодных птиц, устремившихся вниз, чтобы ухватить кусочки плоти.
Горбатые киты вырастают в среднем до 14 метров и встречаются по всей планете. Летом их часто можно увидеть в высоких широтах, где находится заповедник Stellwagen Bank. К сожалению, по пути они могут столкнуться с большими лодками или запутаться в рыболовных сетях: это две основные угрозы для китов в дикой природе. Годовалый детеныш, вероятнее всего, погиб по одной из этих причин. Установить ее точно не удалось: на момент осмотра командой биологов тело уже было слишком повреждено хищниками и падальщиками.
По уникальным внешним признакам малыша опознали как сына самки по кличке Веном. Скопление белых акул вокруг его тела оказалось ученым на руку: они решили не терять возможности и легко смогли их пометить. Специалисты также поясняют, что для многих морских обитателей на целый год или даже дольше решена проблема с поиском пропитания.
Когда акулы съели жир, туша начала погружаться на дно, где будет служить бесперебойным источником пищи. Исследователи не успели пометить кита до того, как он ушел на дно, но они планируют совершить подводную экспедицию и отобрать ряд биологических проб.
Это – первый случай, когда туша исчезла под водой на глазах у морских биологов, и изучение останков сможет дать новые знания об экологии этих мест. Погибший малыш внес бы неоценимый вклад в науку, чем могут похвастаться немногие его сородичи.
Посмотрите, как горбатые киты кормят детенышей молоком.