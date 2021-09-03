Белые акулы пируют на туше горбатого кита: видео

Горбатые киты вырастают в среднем до 14 метров и встречаются по всей планете. Летом их часто можно увидеть в высоких широтах, где находится заповедник Stellwagen Bank. К сожалению, по пути они могут столкнуться с большими лодками или запутаться в рыболовных сетях: это две основные угрозы для китов в дикой природе. Годовалый детеныш, вероятнее всего, погиб по одной из этих причин. Установить ее точно не удалось: на момент осмотра командой биологов тело уже было слишком повреждено хищниками и падальщиками.

По уникальным внешним признакам малыша опознали как сына самки по кличке Веном. Скопление белых акул вокруг его тела оказалось ученым на руку: они решили не терять возможности и легко смогли их пометить. Специалисты также поясняют, что для многих морских обитателей на целый год или даже дольше решена проблема с поиском пропитания.