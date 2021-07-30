Белые медведи могут убивать моржей камнями или льдом

На иллюстрации из книги Чарльза Фрэнсиса Холла 1865 года белый медведь использует камень как инструмент, чтобы убить моржа. Многие полагали, что сообщения инуитов об этом поведении были просто легендами, но новое исследование показывает, что это не так.

Моржи могут весить до 1300 килограммов и обладают почти непробиваемыми черепами, поэтому голодному белому медведю почти невозможно убить это животное. Но новое исследование показывают, что некоторые белые медведи научились использовать против моржей куски льда или камни.

На протяжении более 200 лет инуиты в Гренландии и восточной части канадской Арктики рассказывали истории о белых медведях (Ursus maritimus), которые использовали такие инструменты для убийства моржей.

Постоянство этих отчетов, в том числе одного отчета охотника в конце 1990-х годов, в сочетании с фотографиями самца белого медведя по кличке GoGo в японском зоопарке, использующего инструменты для добычи мяса, вынудило одного из ведущих мировых биологов Яна Стирлинга и его коллег поближе ознакомиться с этим явлением.