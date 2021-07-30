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Природа

Белые медведи могут убивать моржей камнями или льдом

National Geographic Россия
30 июля 2021
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Фото: Gloria Dickie
Это пример сильных когнитивных способностей этих животных.

На иллюстрации из книги Чарльза Фрэнсиса Холла 1865 года белый медведь использует камень как инструмент, чтобы убить моржа. Многие полагали, что сообщения инуитов об этом поведении были просто легендами, но новое исследование показывает, что это не так.

Моржи могут весить до 1300 килограммов и обладают почти непробиваемыми черепами, поэтому голодному белому медведю почти невозможно убить это животное. Но новое исследование показывают, что некоторые белые медведи научились использовать против моржей куски льда или камни.

На протяжении более 200 лет инуиты в Гренландии и восточной части канадской Арктики рассказывали истории о белых медведях (Ursus maritimus), которые использовали такие инструменты для убийства моржей.

Постоянство этих отчетов, в том числе одного отчета охотника в конце 1990-х годов, в сочетании с фотографиями самца белого медведя по кличке GoGo в японском зоопарке, использующего инструменты для добычи мяса, вынудило одного из ведущих мировых биологов Яна Стирлинга и его коллег поближе ознакомиться с этим явлением.

«По моим общим наблюдениям, если опытный охотник-инуит говорит вам, что он что-то видел, к этому стоит прислушаться, и, скорее всего, он прав», – Ян Стирлинг.

Исследователи выяснили, что белые медведи действительно могут использовать подручные предметы, нападая на моржей. Однако это происходит крайне редко, когда хищник случайным образом получает этот навык. Например, если медведица узнала, как использовать лед или камень таким образом, этому может научиться и ее потомство, но совсем необязательно.

Среди животных использование инструментов для решения проблем долгое время считалось маркером более высокого уровня того, что люди считают интеллектом. Например, известные умные шимпанзе изготавливают копья для охоты на более мелких млекопитающих. Дельфины помещают в рот морские губки, чтобы перемешать песок и обнаружить добычу. Известно, что слоны бросают бревна или большие камни на электрические заборы, чтобы отключить электричество. Напротив, исследования когнитивных способностей белых медведей до сих пор не проводились.

«Мы вообще не знаем ничего экспериментального или объективного про белых медведей. Однако у нас есть много наблюдательной информации, которая позволяет предположить, что они действительно умны», – Ян Стирлинг.

В дикой природе насчитывается около 26 тысяч белых медведях, которые распределены по 19 субпопуляциям в Арктике и Субарктике. Из-за изменения климата арктический морской лед быстро исчезает, и ученые предсказывают, что многие популяции белых медведей вымрут к концу века.

Отчаявшиеся белые медведи могут все чаще нападать на моржей, но «есть ограничения на то, сколько моржей может убить взрослый медведь», — говорит соавтор исследования Кристин Лайдр, арктический эколог Вашингтонского университета в Сиэтле. На это уходит много энергии.

После публикации нового исследования Стирлинг получил видео от ученого Геологической службы США Энтони Пагано, который ранее прикрепил камеру GoPro к белой медведице. На кадрах можно увидеть, как она скользит по большой глыбе льда, прежде чем бросить кусок в воду на тюленя.

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