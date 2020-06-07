Белый песок пустыни: вид сверху

Занимая площадь 710 квадратных километров, Уайт Сендз является крупнейшей «гипсовой» пустыней в мире. Процесс ее формирования начался более 100 миллионов лет назад, когда солнце высушило древнее море, а еще через 40 миллионов лет здесь начали формироваться горы, частично состоявшие из соединений селенита. Год за годом дожди растворяли и смывали эти пласты, а ветер дробил их на песчинки.