Белый песок пустыни: вид сверху

Главной чертой, отличающей пустыню White Sands от многих других, являются белоснежные дюны, созданные особенным песком: он состоит не из кварца, а из гипсовых кристаллов — селенитов.
Занимая площадь 710 квадратных километров, Уайт Сендз является крупнейшей «гипсовой» пустыней в мире. Процесс ее формирования начался более 100 миллионов лет назад, когда солнце высушило древнее море, а еще через 40 миллионов лет здесь начали формироваться горы, частично состоявшие из соединений селенита. Год за годом дожди растворяли и смывали эти пласты, а ветер дробил их на песчинки.
В свою очередь, животный мир пустыни был вынужден приспособиться к этой цветовой гамме: обитающие здесь ящерицы, пауки, насекомые и другие представители фауны имеют более светлую окраску, чем родственные им виды в других пустынях с подобным климатом.
NASA опубликовало виды пустыни Белых Песков, снятые со спутника: огромные гипсовые массивы выглядят как настоящий снег. Однако о холодах речи не идет: осенью здесь около +30 ºC.