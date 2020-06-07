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National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
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Природа

Белый песок пустыни: вид сверху

Анастасия Баринова
07 июня 2020
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Фото: NASA Earth Observatory
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Фото: Chitrapa/Wikipedia
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Фото: NASA Earth Observatory
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Фото: PDTillman/Wikipedia
В американском штате Нью-Мексико находится пустыня Белых Песков. Удивительный памятник природы входит в состав национального парка White Sands National Monument.

Главной чертой, отличающей пустыню White Sands от многих других, являются белоснежные дюны, созданные особенным песком: он состоит не из кварца, а из гипсовых кристаллов — селенитов.

Занимая площадь 710 квадратных километров, Уайт Сендз является крупнейшей «гипсовой» пустыней в мире. Процесс ее формирования начался более 100 миллионов лет назад, когда солнце высушило древнее море, а еще через 40 миллионов лет здесь начали формироваться горы, частично состоявшие из соединений селенита. Год за годом дожди растворяли и смывали эти пласты, а ветер дробил их на песчинки.

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Wilson44691/Wikimedia Commons

В свою очередь, животный мир пустыни был вынужден приспособиться к этой цветовой гамме: обитающие здесь ящерицы, пауки, насекомые и другие представители фауны имеют более светлую окраску, чем родственные им виды в других пустынях с подобным климатом.

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Kevinp2/Wikimedia Commons

NASA опубликовало виды пустыни Белых Песков, снятые со спутника: огромные гипсовые массивы выглядят как настоящий снег. Однако о холодах речи не идет: осенью здесь около +30 ºC.

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