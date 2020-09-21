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Природа

Бесполезные подарки пауков-рыболовов

Дарья Серединская
21 сентября 2020
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Когда самка откладывает яйца, она носит их с собой в коконе (на фото). А когда наступает время паучкам выходить из яиц, мать прорывает оболочку кокона и вешает его на лист или травинку. Затем плетет под коконом «покрывало» и, сидя на нем, охраняет свое потомство. За такую заботу о своих детях этих пауков часто называют пауками-няньками.
Фото: Dave Welling
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Пауки-рыболовы не плетут сети – они охотятся, разыскивая добычу в зарослях травы или выжидая её в засаде
Самцы этих пауков обманывают возлюбленных, преподнося им фальшивые «свадебные» подарки.

Подарок — необходимый элемент брачного ритуала у пауков семейства Pisauridae. Без него шансы самцов продолжить свой род крайне малы. Этот дар представляет собой добычу-угощение, завернутую в кокон из паутины. Пока самка возится, разворачивая подарок, самец оплодотворяет её, а затем убегает на поиски новой партнерши.

Однако не все самцы поступают честно. Иногда они приносят совершенно несъедобные вещи, вроде кусочка растения или засушенной оболочки насекомого. Определить сразу, что находится в коконе, невозможно, и пока самка изучает сверток, самец вводит семя в её половые пути. Но как только обман раскрывается, самка немедленно убегает. Однако, по мнению ученых, «честных» пауков в природе все же больше. В ходе наблюдений было выяснено, что лишь 38% пауков-рыболовов прибегают к обману, остальные 62% приносят партнершам настоящие угощения.

Интересно, что если самка получает съедобный подарок, то она так же, как и в случае с фальшивым подарком, убегает от самца, но прихватив с собой угощение. Поэтому, чтобы продолжить спаривание, самцу ничего не остается, как уцепиться за кокон, притворившись мертвым. Как только самка с подарком и прицепившимся к нему самцом останавливается передохнуть, жених вдруг «оживает» и продолжает спаривание.

Узнайте об «эротическом» массаже, который делает паук-золотопряд самке, чтобы та его не съела.

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