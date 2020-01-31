Желтопузик: удивительная ящерица, у которой нет ног

Из русского название, хоть и трудное для иностранцев, попало и в другие языки – например, в английский (sheltopusik) и в немецкий (Sсheltopusik). Лапок у этого существа, по сути, нет – остались лишь едва заметные рудименты задних конечностей, но это именно ящерица: от настоящих змей желтопузик отличается наличием ушных отверстий и подвижных век. А отсутствие конечностей, вероятно, следствие обитания в грунте или в лесной подстилке.

Под чешуями у желтопузика скрываются особые костные пластины – остеодермы, характерные для многих вымерших (например, панцирные и рогатые динозавры) и ныне живущих пресмыкающихся (крокодилы, черепахи). Чешуи помогают безногой ящерице и двигаться: в отличие от змей она ползает, не только извиваясь всем телом, но и толкаясь длинным хвостом. Как установила группа биофизика Марлены Спиннер из Университета имени Христиана-Альбрехта в Киле (Германия), на брюшных чешуях в хвостовой части тела желтопузика есть ребрышки, которые служат упорами, когда ящерица отталкивается.

Живет желтопузик на Кавказе, в Средней и Юго-Западной Азии и Юго-Восточной Европе, предпочитает опушки, долины рек, редколесные или кустарниковые предгорья, а также пастбища, сады и виноградники. Питается в основном беспозвоночными: сильные челюсти с острыми коническими зубами легко размалывают хитиновые панцири саранчи, кузнечиков и жуков, раковины улиток.

Хотя эти ящерицы – дневные рептилии, сильного зноя они избегают: в самые жаркие месяцы впадают в спячку, причем летняя спячка часто переходит в зимнюю, из которой желтопузики выходят только в марте-апреле. Тогда наступает брачный период, самки откладывают около десятка яиц в пустотах под камнями, корнями растений или в каких-нибудь других укрытиях и нередко охраняют кладку до появления отпрысков.