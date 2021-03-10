Безглазые черви смогли различить цвета

У крохотных круглых червей нематод, называемых Caenorhabditis elegans, нет глаз, но это не мешает им избегать бактерий, вырабатывающих синий токсин. Ученые решили выяснить, связаны ли их предпочтения именно с цветом.

Новое исследование показывает, что C. elegans могут ощущать синий цвет и избегать его, даже несмотря на то, что у них нет даже самых элементарных светочувствительных систем.

Когда черви питаются микробами в компостных кучах, им нужно избегать смертельного ярко-синего токсина, вырабатываемого бактериями Pseudomonas aeruginosa. Биолог Дипон Гош, работавший в Йельском университете, хотел выяснить, ориентировались ли черви именно на цвет токсина, чтобы избегать их. В серии экспериментов проверялась способность червей избегать также P. aeruginosa, вырабатывающих бежевые токсины.