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Но есть и хорошие новости!
Природа

Биологи начали кампанию по спасению паразитов

Михаил Сысоев
03 августа 2020
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Мышечная ткань, зараженная паразитом Trichinella spiralis
Фото: Wikimedia Commons
Идея, которая понравится не всем.

В отличие от многих известных видов млекопитающих, рыб и птиц, защитой который занимаются природоохранные организации, паразиты считаются чем-то, что необходимо искоренить — и уж точно не тем, что нужно защищать. 

Однако только 4% известных паразитов могут заражать людей, а большинство из них выполняет важные экологические функции, такие как регулирование популяций различных видов, которые в противном случае могли бы превратиться во вредителей. 

На сегодняшний день идентифицировано только 10% паразитов на планете и, как следствие, они почти не участвуют в исследованиях и природоохранных мероприятиях. 

Международная группа ученых, в том числе Челси Вуд из Вашингтонского университета, опубликовала статью в журнале Biological Conservation, в которой изложен амбициозный глобальный план сохранения паразитов.

«Паразиты — это невероятно разнообразная группа видов, но, как общество, мы не признаем это биологическое разнообразие как нечто ценное. Цель этой статьи — подчеркнуть, что мы теряем паразитов и не признаем те полезные функции, которые они выполняют», — Челси Вуд.

Авторы предлагают 12 целей на следующее десятилетие, которые могут способствовать сохранению биоразнообразия паразитов путем сочетания исследований, пропаганды и управления.

Возможно, самая амбициозная цель — описать половину паразитов планеты в течение следующих 10 лет. По словам исследователей, предоставление таксономических описаний позволяет называть виды, что является важной частью процесса их сохранения.

Лаборатория Вуда в настоящий момент работает над этим вопросом, а также документирует, какие популяции паразитов увеличились с течением времени, а какие — сократились. Работу усложняет скудное количество исторических записей о паразитах, а без этой информации трудно понять, как их сохранить.

Разбирая музейные образцы рыб, исследователи выявляют и подсчитывают различных паразитов, найденных в образцах в разное время и в разных местах.

«Эти консервированные животные похожи на капсулы времени для паразитов. Мы можем вскрыть их и идентифицировать паразитов, которые заражали рыбу при ее смерти. Таким образом, мы можем восстановить информацию, которую ранее не считали возможным получить», — говорит Вуд.

Авторы работы подчеркивают, что ни один из паразитов, которые заражают людей или домашних животных, не включен в их план сохранения. Они уточняют, что эти паразиты должны контролироваться для защиты здоровья людей и животных.

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