Биологи начали кампанию по спасению паразитов

В отличие от многих известных видов млекопитающих, рыб и птиц, защитой который занимаются природоохранные организации, паразиты считаются чем-то, что необходимо искоренить — и уж точно не тем, что нужно защищать.

Однако только 4% известных паразитов могут заражать людей, а большинство из них выполняет важные экологические функции, такие как регулирование популяций различных видов, которые в противном случае могли бы превратиться во вредителей.

На сегодняшний день идентифицировано только 10% паразитов на планете и, как следствие, они почти не участвуют в исследованиях и природоохранных мероприятиях.

Международная группа ученых, в том числе Челси Вуд из Вашингтонского университета, опубликовала статью в журнале Biological Conservation, в которой изложен амбициозный глобальный план сохранения паразитов.