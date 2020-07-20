Биологи пересчитали всех крошечных улиток Арктики

Старший научный сотрудник кафедры прикладной экологии Санкт-Петербургского государственного университета Иван Нехаев и аспирантка Екатерина Кроль обобщили всю известную на сегодняшний день информацию о видовом составе и образе жизни арктических улиток размером менее 5 мм.

«Арктическая среда продолжает подвергаться быстрой трансформации из-за климатических изменений, деятельности человека и инвазивных видов. Выявление реакции экосистем на эти стрессовые факторы требует обширных знаний о разнообразии арктической фауны и флоры

Гастроподы — одна из самых разнообразных групп беспозвоночных в морском бентосе. Микрогастроподы с раковинами (улитки не более 5 мм), составляют значительную часть разнообразия брюхоногих, но остаются одними из самых плохо изученных морских животных в мире», — пишут авторы исследования.

Всего в арктическом регионе обитает не менее 66 видов микрогастропод, относящихся к четырем подклассам. Более чем у половины видов изучен только внешний вид раковины, в то время как важные детали внутреннего строения и последовательности генов, традиционно используемые в классификации животных, остаются у микрогастропод, как правило, неизвестными.