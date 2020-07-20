Биологи пересчитали всех крошечных улиток Арктики
Старший научный сотрудник кафедры прикладной экологии Санкт-Петербургского государственного университета Иван Нехаев и аспирантка Екатерина Кроль обобщили всю известную на сегодняшний день информацию о видовом составе и образе жизни арктических улиток размером менее 5 мм.
«Арктическая среда продолжает подвергаться быстрой трансформации из-за климатических изменений, деятельности человека и инвазивных видов. Выявление реакции экосистем на эти стрессовые факторы требует обширных знаний о разнообразии арктической фауны и флоры
Гастроподы — одна из самых разнообразных групп беспозвоночных в морском бентосе. Микрогастроподы с раковинами (улитки не более 5 мм), составляют значительную часть разнообразия брюхоногих, но остаются одними из самых плохо изученных морских животных в мире», — пишут авторы исследования.
Всего в арктическом регионе обитает не менее 66 видов микрогастропод, относящихся к четырем подклассам. Более чем у половины видов изучен только внешний вид раковины, в то время как важные детали внутреннего строения и последовательности генов, традиционно используемые в классификации животных, остаются у микрогастропод, как правило, неизвестными.
«Изучать этих животных непросто. Представьте, что перед вами моллюск размером два миллиметра. Из него нужно извлечь половую систему, которая составляет уже десятые доли миллиметра. Это очень тонкая, тяжелая и скрупулезная работа», — добавляет Нехаев.
По словам Нехаева, арктические моллюски регулярно становятся героями публикаций об изменениях климата. Обычно это связано с тем, что улиток, обитающих в более южных областях, обнаруживают на северных территориях. Однако подобные выводы часто не имеют достаточной научной базы, поскольку исследователи не обладают исчерпывающими данными о видах микромоллюсков. Теоретически улитка-мигрант с юга может оказаться малоизученным «северянином».
Арктические улитки могут поведать ученым не только о последствиях потепления климата, но и об уровне загрязнения окружающей среды. Большая численность и относительно простая идентификация некоторых распространенных видов делают их очень полезными объектами для таких исследований.
Например, у улиток Boreocingula martyni и Onoba aculeus был обнаружен ипосекс — аномалия в развитии, которую вызывают оловоорганические соединения. Она характеризуется тем, что у самок улиток появляются мужские половые органы. До 2008 года оловоорганические соединения использовались в составе красок для защиты судов и портовых сооружений от биологических обрастаний, однако негативные последствия применения этих токсичных веществ фиксируются до сих пор.
Кроме того, микрогастроподы выполняют множество функций в морских экосистемах. Они сильно различаются по типу питания и образу жизни: часть из них питается водорослями или растительным детритом, многие виды употребляют в пищу одноклеточных животных — фораминифер или еще более маленьких многоклеточных организмов.
Часть видов является паразитами и симбионтами иглокожих и многощетинковых червей. Несмотря на небольшие размеры, в ряде случаев, особенно в прибрежных регионах, микромоллюски могут составлять значительную часть биомассы морских сообществ.
Баренцево море и в особенности его юго-западная часть является местом обитания для большинства видов — 51 из 66. В других морях восточной Арктики известно только по 10–20 видов, и всего девять видов обнаружено в глубоководном Арктическом бассейне. Такое распределение во многом обусловлено слабой изученностью большинства арктических регионов. Однако анализ сходства видового состава в разных районах также выявил связь между распределением видовых комплексов и гидрологическими условиями.
В отличие от других групп животных, интерес к изучению микрогастропод не увеличился с появлением новых методов изучения морфологии маленьких организмов. По мнению Ивана Нехаева, это можно объяснить двумя факторами. Первый связан с трудностью изучения животных во время морских экспедиций.
«Во-вторых, работает отрицательная обратная связь — чем меньше о животных известно, тем меньше специалистов ими интересуются. Это плохо, если мы говорим об оценке биологического разнообразия и тех данных, которые могут принести подобные исследования. Однако для современной зоологии это нормальная ситуация. Дело в том, что животных очень много, а людей, которые их изучают, мало», — заключает Нехаев.
Результаты исследования опубликованы в журнале Systematics and Biodiversity.