Эколог Джефф Подос из Университета Массачусетса в Амхерсте и орнитолог Марио Кон-Хафт из Национального института исследования Амазонии в Манаусе провели исследование с целью выяснить, какая из птиц издает самые громкие звуки.
Они отобрали двух кандидатов: крикливую сорокопутовую пиху (Lipaugus vociferans), которая ранее считалась птицей с самым пронзительным криком, и одноусого звонаря (Procnias albus).
Исследователи замерили громкость звука, издаваемые 11 особями, и короновали победителя. Им оказался самец одноусого звонаря, который смог издать звук в 125,4 децибела. Пиха с 116 децибелами осталась на втором месте. Целиком исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Одноусый звонарь относится к семейству Котинговые воробьиных птиц. Этот пернатый весит менее 250 грамм, но природа позаботилась о том, чтобы все в нем служило для создания громких звуков: у птицы крепкие мышцы живота и широко открывающийся клюв.
«Наличие этого действительно широкого клюва помогает их анатомии походить на музыкальный инструмент», – говорит Подос.
При этом, если крикливые сорокопутовые пихи постепенно наращивают мощность звука и выдают самый громкий в конце, то звонарям не хватает воздуха в легких, и они не могут долго удерживать пиковые значения громкости.
Примечательно, что звонари используют свой рекордно громкий крик исключительно в брачный период, когда самка находится в непосредственной близости от них. Каждый раз, как одноусые звонари замечали самку, они оборачивались к ней и восторженно издавали свой самый громкий крик. Самки могли немного отскочить назад, но не улетали и оставались в пределах нескольких метров – продолжали оценивать голосовые таланты кавалеров. Кроме недюжинного голоса, у звонарей есть еще один способ завлекать самок: мясистый, слабо оперенный вырост («ус»), который может быть поднят вверх или же свисать с одной стороны клюва. Из-за этого птицы постоянно выглядят так, как будто не успели до конца проглотить какую-нибудь ящерицу или змею.
К животным, которые общаются с помощью громких звуков на большом расстоянии с сородичами, этот пернатый не относится. Теперь ученые планируют выяснить, как птицам удается издавать настолько громкие крики, не нанося вреда ни своему слуху, ни слуху рядом находящихся самок.
Болевой порог громкости для человеческого уха составляет примерно 130-140 децибел. Удары отбойного молотка на близком расстоянии достигают 120 децибел, шум лопастей вертолета – около 110 децибел, раскат грома – около 100.
Вышеприведенное видео представлено в безопасном для человеческого слуха виде.