Эколог Джефф Подос из Университета Массачусетса в Амхерсте и орнитолог Марио Кон-Хафт из Национального института исследования Амазонии в Манаусе провели исследование с целью выяснить, какая из птиц издает самые громкие звуки.

Они отобрали двух кандидатов: крикливую сорокопутовую пиху (Lipaugus vociferans), которая ранее считалась птицей с самым пронзительным криком, и одноусого звонаря (Procnias albus).

Исследователи замерили громкость звука, издаваемые 11 особями, и короновали победителя. Им оказался самец одноусого звонаря, который смог издать звук в 125,4 децибела. Пиха с 116 децибелами осталась на втором месте. Целиком исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Одноусый звонарь относится к семейству Котинговые воробьиных птиц. Этот пернатый весит менее 250 грамм, но природа позаботилась о том, чтобы все в нем служило для создания громких звуков: у птицы крепкие мышцы живота и широко открывающийся клюв.

«Наличие этого действительно широкого клюва помогает их анатомии походить на музыкальный инструмент», – говорит Подос.