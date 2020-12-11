4-месячные вороны не уступили в когнитивных способностях взрослым приматам: видео

Согласно новому исследованию, когнитивные способности обыкновенных воронов (Corvus corax) в экспериментальных задачах, проверяющих их понимание физического мира и того, как они взаимодействуют с другими воронами, могут быть такими же, как у взрослых человекообразных обезьян.
Орнитолог Симоне Пика из Оснабрюкского университета в Германии и ее коллеги проверили когнитивные навыки восьми воронов в возрасте четырёх, восьми, 12 и 16 месяцев, используя серию тестов. Все птицы, участвовавшие в исследовании, вылупились под наблюдением ученых и были выращены в неволе.
Изученные авторами навыки включали пространственную память, постоянство объекта (понимание того, что объект все еще существует, когда он находится вне поля зрения), понимание относительных чисел и сложения, а также способность общаться и учиться у человека.
Команда обнаружила, что когнитивные способности 4-месячных воронов не уступали показателям 16-месячных птиц. Исходя из этого, авторы работы полагают, что скорость, с которой развиваются когнитивные навыки воронов, относительно высока — к этому возрасту они уже обладают социальными и другими когнитивными навыками, ожидаемыми от взрослого ворона.
В этом возрасте вороны становятся все более независимыми от своих родителей и начинают открывать для себя экологическую и социальную среды обитания.
Хотя успешность решения задач варьировалась между различными особями, вороны обычно лучше всего справлялись с задачами, проверяющими сложение и понимание относительных чисел. Хуже всего им дались задачи, проверяющие пространственную память.
Сравнивая когнитивные способности воронов с показателями 106 шимпанзе (Pan) и 32 орангутанов (Pongo), которые выполняли аналогичные задачи в предыдущем исследовании, авторы обнаружили, что, за исключением пространственной памяти, когнитивные способности воронов были очень похожи на таковые у приматов.
Как отмечают авторы исследования, полученные данные свидетельствуют о том, что вороны, как и человекообразные обезьяны, могли развить общие сложные когнитивные навыки. Авторы предполагают, что вороны развили эти навыки в ответ на жизнь в постоянно меняющейся среде, где выживание и воспроизводство зависят от сотрудничества и взаимодействия между птицами.
Однако авторы предупреждают, что поведение исследованных воронов может не соответствовать виду в целом.
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