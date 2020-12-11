4-месячные вороны не уступили в когнитивных способностях взрослым приматам: видео

Согласно новому исследованию, когнитивные способности обыкновенных воронов (Corvus corax) в экспериментальных задачах, проверяющих их понимание физического мира и того, как они взаимодействуют с другими воронами, могут быть такими же, как у взрослых человекообразных обезьян.

Орнитолог Симоне Пика из Оснабрюкского университета в Германии и ее коллеги проверили когнитивные навыки восьми воронов в возрасте четырёх, восьми, 12 и 16 месяцев, используя серию тестов. Все птицы, участвовавшие в исследовании, вылупились под наблюдением ученых и были выращены в неволе.

Изученные авторами навыки включали пространственную память, постоянство объекта (понимание того, что объект все еще существует, когда он находится вне поля зрения), понимание относительных чисел и сложения, а также способность общаться и учиться у человека.