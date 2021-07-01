40 пеликанов в Тюменской области погибли от птичьего гриппа

В заказнике «Белоозерский» в Тюменской области 28 июня было обнаружено 20 мертвых кудрявых пеликанов. Росприроднадзор вместе с природоохранной прокуратурой и региональными властями начал расследование. В лаборатории был направлен материал для проверки на наличие птичьего гриппа. Также был произведен отбор проб на предмет загрязнения водного объекта.
По результатам анализов худшие опасения подтвердились: причиной смерти пеликанов стал птичий грипп. Более того: к этому времени число мертвых птиц, которых удалось обнаружить, выросло уже до 40.
На территории эпизоотического очага в Армизонском районе введен карантин. Угрожаемая зона обозначена на 5 км от озера Большое Белое; под наблюдением находятся территории в 12 км от озера. На период карантина закрыты все дороги, выставлены круглосуточные контрольно-пропускные посты, установлены предупреждающие знаки. Автомобили, которые получают разрешение на допуск, подлежат обязательной дезинфекции на въезде и выезде из карантинной зоны.
Перемещение птиц внутри очага, а также вывоз из него птиц и продуктов птицеводства прекращены, торговля птицей приостановлена. Ограничительные меры будут действовать до принятия решения об их отмене, но не ранее, чем через 21 день после проведения заключительной дезинфекции территории.
Белоозерский заказник был создан в 1986 году; здесь обитает более 200 видов птиц. Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и признан видом, близким к уязвимому положению. В течение XX века численность птиц неуклонно сокращалась, и сейчас в мире осталось около 10-20 тыс. особей. Среди угроз — охота, браконьерство и вылов рыбы в местах их обитания.
Пеликаны могли заразиться во время миграции. Это заболевание смертельно для многих видов пернатых, хотя домашние уязвимы к нему больше. Отдельные его штаммы способны передаваться человеку. Попадая в организм, вирус поражает органы пищеварения и дыхания.
Вспышки птичьего гриппа происходят постоянно: как в мире, так и в России. В апреле нынешнего года в Астраханском биосферном заповеднике была найдена сотня погибших пеликанов, и анализы показали наличие у них птичьего гриппа.