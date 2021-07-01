40 пеликанов в Тюменской области погибли от птичьего гриппа

Перемещение птиц внутри очага, а также вывоз из него птиц и продуктов птицеводства прекращены, торговля птицей приостановлена. Ограничительные меры будут действовать до принятия решения об их отмене, но не ранее, чем через 21 день после проведения заключительной дезинфекции территории.

Белоозерский заказник был создан в 1986 году; здесь обитает более 200 видов птиц. Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и признан видом, близким к уязвимому положению. В течение XX века численность птиц неуклонно сокращалась, и сейчас в мире осталось около 10-20 тыс. особей. Среди угроз — охота, браконьерство и вылов рыбы в местах их обитания.

Пеликаны могли заразиться во время миграции. Это заболевание смертельно для многих видов пернатых, хотя домашние уязвимы к нему больше. Отдельные его штаммы способны передаваться человеку. Попадая в организм, вирус поражает органы пищеварения и дыхания.