От кого пошли утки и курицы? В Бельгии обнаружили их древнего предка

Ископаемые останки птицы были найдены внутри нескольких кусков окаменелых морских отложений в районе Льежа. Исследователи из Кембриджского университета во главе с палеонтологом позвоночных Даниэлем Филдом установили, что животное жило на закате эры динозавров — 66,7 миллиона лет назад, менее чем за миллион лет до удара астероида, который, как считается большинством ученых, обрек на гибель громадных рептилий.

Однако птица размером с перепела и весом около 400 граммов, которую назвали Asteriornis maastrichtensis, пережила массовое вымирание, сформировав длинную линию потомков, включающую современных куриц и уток. Окаменелости животного состоят из почти полного черепа и нескольких костей конечностей.

Передняя часть черепа похожа на куриную, включая носовую кость, которая образовала часть ноздри, помогая сформировать клюв. Филд отмечает, что такая форма клюва явно предполагает, что, как и современные курицы, древняя птица не была придирчивым едоком и не специализировалась на каком-либо особом питании.