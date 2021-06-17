Атласный фруктоед: новый вид птиц, открытый в Новой Гвинее

На западе Новой Гвинеи, в одном из наименее изученных регионов мира, биологи обнаружили новый вид фруктоеда: птицы из семейства Melanocharitidae отряда воробьинообразных. До настоящего времени семейство насчитывало пять видов: темный, чёрный, длиннохвостый, пестробрюхий и сорочий фруктоед.

Новый представитель был найден в горах Кумава в ноябре 2014 года: в течение четырех дней международная группа ученых исследовала область на высоте 1100–1200 метров в поисках птиц. В последний день работы экспедиции специалисты заметили самца не известного ранее вида. Орнитологи предположили, что это близкий родственник длиннохвостого фруктоеда (Melanocharis longicauda), и чтобы узнать о птице больше, они вернулись в эту местность в 2017 году, проведя там уже два месяца.