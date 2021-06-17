Атласный фруктоед: новый вид птиц, открытый в Новой Гвинее

На западе Новой Гвинеи, в одном из наименее изученных регионов мира, биологи обнаружили новый вид фруктоеда: птицы из семейства Melanocharitidae отряда воробьинообразных. До настоящего времени семейство насчитывало пять видов: темный, чёрный, длиннохвостый, пестробрюхий и сорочий фруктоед.
Новый представитель был найден в горах Кумава в ноябре 2014 года: в течение четырех дней международная группа ученых исследовала область на высоте 1100–1200 метров в поисках птиц. В последний день работы экспедиции специалисты заметили самца не известного ранее вида. Орнитологи предположили, что это близкий родственник длиннохвостого фруктоеда (Melanocharis longicauda), и чтобы узнать о птице больше, они вернулись в эту местность в 2017 году, проведя там уже два месяца.
Very proud to announce our description of the Satin Berrypecker, Melanocharis citreola, a new bird species from New Guinea, published today in the @IBIS_journal https://t.co/k58Yz7HCcf@mncn_csic @EvolBioMNCN @cjytheb @ird_fr pic.twitter.com/1djGroBrim— Borja Milá (@borjamila) June 11, 2021
Вид оказался новым и стал вторым, открытым в Новой Гвинее за последние 80 лет. За красоту своего оперения птица получила имя «атласный фруктоед» (Melanocharis citreola). Его спина переливается синим и черным, а нижняя часть тела — белая с лимонным оттенком. У длиннохвостого фруктоеда окраска не такая эффектная, а брюшко хоть и имеет лимонные краски, но более темное.
Среди других особенностей, отличающих атласного фруктоеда от прочих представителей семейства — белые края маховых перьев, более толстый клюв и уникальные генетические маркеры. Ученые считают, что семейство Melanocharitidae, эндемичное для острова Новая Гвинея, диверсифицировалось в среднем и позднем миоцене (14-6 миллионов лет назад). Обитая на общей территории и имея общие физические параметры, пернатые конкурировали за пищу, и, подобно галапагосским вьюркам, начали видоизменять свой клюв, чтобы нацеливаться на различные ресурсы.