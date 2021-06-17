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Птицы

Атласный фруктоед: новый вид птиц, открытый в Новой Гвинее

Анастасия Баринова
17 июня 2021
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Фото: Borja Milá/Twitter
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Фото: Norman Arlott, Borja Milá/Twitter
Это второй новый вид в регионе за последние 80 лет.

На западе Новой Гвинеи, в одном из наименее изученных регионов мира, биологи обнаружили новый вид фруктоеда: птицы из семейства Melanocharitidae отряда воробьинообразных. До настоящего времени семейство насчитывало пять видов: темный, чёрный, длиннохвостый, пестробрюхий и сорочий фруктоед.

Новый представитель был найден в горах Кумава в ноябре 2014 года: в течение четырех дней международная группа ученых исследовала область на высоте 1100–1200 метров в поисках птиц. В последний день работы экспедиции специалисты заметили самца не известного ранее вида. Орнитологи предположили, что это близкий родственник длиннохвостого фруктоеда (Melanocharis longicauda), и чтобы узнать о птице больше, они вернулись в эту местность в 2017 году, проведя там уже два месяца.

Вид оказался новым и стал вторым, открытым в Новой Гвинее за последние 80 лет. За красоту своего оперения птица получила имя «атласный фруктоед» (Melanocharis citreola). Его спина переливается синим и черным, а нижняя часть тела — белая с лимонным оттенком. У длиннохвостого фруктоеда окраска не такая эффектная, а брюшко хоть и имеет лимонные краски, но более темное.

Среди других особенностей, отличающих атласного фруктоеда от прочих представителей семейства — белые края маховых перьев, более толстый клюв и уникальные генетические маркеры. Ученые считают, что семейство Melanocharitidae, эндемичное для острова Новая Гвинея, диверсифицировалось в среднем и позднем миоцене (14-6 миллионов лет назад). Обитая на общей территории и имея общие физические параметры, пернатые конкурировали за пищу, и, подобно галапагосским вьюркам, начали видоизменять свой клюв, чтобы нацеливаться на различные ресурсы.

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