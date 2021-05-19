Белая акула эффектно охотится на морского котика: видео

На острове Seal у побережья Южной Африки обитает 10 000 морских котиков (Arctocephalus pusillus). В английском языке эти животные называются «brown fur seal», что и стало основой для имени всего острова. Работая над сериалом о дикой природе BBC Earthflight - Episode 2 'Africa', операторы сняли уникальную сцену, иллюстрирующую пищевую пирамиду в мире дикой природы.

Чайки, кружащие над островом, высматривают добычу. Сами они питаются рыбой, но не прочь полакомиться и свежим мясом млекопитающих. Хотя самостоятельно поймать морского котика они не в состоянии – они знают, как получить легкую добычу. Заметив в воде не только котика, но и акулу, чайки приготовились пировать.

Грозный морской хищник, большая белая акула (Carcharodon carcharias) без труда поймала одного из котиков в одном грандиозном прыжке из воды. Тремя рядами своих зазубренных зубов акула моментально раздробила тело жертвы, и мелкие фрагменты отлетели в разные стороны. Хищной рыбе они не нужны: ей досталась большая часть туши, а остатками воспользовались птицы.