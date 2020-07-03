Белогорлые воробьи в Канаде кардинально изменили своё пение

Исследователи обнаружили, что белогорлые воробьи (Zonotrichia albicollis) в Британской Колумбии начали насвистывать новую мелодию, которая в итоге распространилась на всех птиц этого вида по всей Канаде.
Когда Оттер впервые переехал в западную Канаду в конце 1990-х, он услышал, как белогорлый воробей поет необычную мелодию. Вместо того, чтобы придерживаться обычного финального аккорда песни из трех нот, местные популяции воробьев заканчивали свою мелодию на двух нотах.
В период с 2000 по 2019 год это небольшое изменение распространилось на 3000 километров (1800 миль) от Британской Колумбии до центра Онтарио, практически уничтожив историческую концовку песни, которая существовала, по крайней мере, с 1950-х годов.
Исследователи точно не знают, что заставило воробьев изменить концовку песни и почему она не может существовать наряду с вариантом концовки из трех нот.
Благодаря гражданским ученым, исследователи смогли проанализировать песни 1785 самцов белогорлых воробьев, которые были записаны начиная с 1950-х годов. Хотя популяции воробьев и других птиц нередко меняют свои мелодии, обычно это остается региональным диалектом, не распространяясь на обширные территории.
Еще в 2004 году воробьи Альберты использовали обычное триплетное окончание песни, но уже спустя 10 лет все самцы перешли на двухнотный финал. К 2015 году новое пение распространилось на центральный Онтарио, полностью вытеснив три ноты, а к 2019 году оно достигло западного Квебека, охватывая всю западную часть географического ареала вида.
«Насколько нам известно, это беспрецедентная скорость перехода на другой тип песни у любого известного вида птиц», — пишут исследователи. По словам Оттера, этот феномен может быть связан с предпочтениями самок.
Если эта версия верна, то белогорлые воробьи могут снова сменить свой репертуар, и ученые надеются отследить и объяснить это явление.
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