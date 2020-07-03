Белогорлые воробьи в Канаде кардинально изменили своё пение

Исследователи точно не знают, что заставило воробьев изменить концовку песни и почему она не может существовать наряду с вариантом концовки из трех нот.

Благодаря гражданским ученым, исследователи смогли проанализировать песни 1785 самцов белогорлых воробьев, которые были записаны начиная с 1950-х годов. Хотя популяции воробьев и других птиц нередко меняют свои мелодии, обычно это остается региональным диалектом, не распространяясь на обширные территории.

Еще в 2004 году воробьи Альберты использовали обычное триплетное окончание песни, но уже спустя 10 лет все самцы перешли на двухнотный финал. К 2015 году новое пение распространилось на центральный Онтарио, полностью вытеснив три ноты, а к 2019 году оно достигло западного Квебека, охватывая всю западную часть географического ареала вида.

«Насколько нам известно, это беспрецедентная скорость перехода на другой тип песни у любого известного вида птиц», — пишут исследователи. По словам Оттера, этот феномен может быть связан с предпочтениями самок.